JPMorgan CEO'su Bitcoin'e ateş püskürdü: Kapatılmalı

7 Aralık 2023 12:11 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:14

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan'ın CEO'su Dimon, Bitcoin ve benzerlerine ateş püskürdü ve "Kripto, bitcoin vb. şeylere her zaman şiddetle karşı çıktım. Bunun tek gerçek kullanım alanı suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama, vergiden kaçınma. Ben hükümetin yerinde olsam burayı kapatırdım" dedi.

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon, çarşamba günü Capitol Hill'de yaptığı konuşmada Bitcoin vb. kripto para birimlerinin yasaklanması gerektiğini öne sürdü. Kripto para, Bitcoin vb. yatırım araçlarına her zaman karşı çıktığını belirten Dimon, "Bunun tek gerçek kullanım alanı suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama, vergiden kaçınma. Ben hükümetin yerinde olsam burayı kapatırdım" dedi.

"ABARTILMIŞ BİR DOLANDIRICILIK"

Söz konusu açıklamalar Dimon'ın kripto paralara karşı son çıkışı olsa da, JPMorgan 1,6 trilyon dolarlık sektörün temel teknolojisi olan blok zincirine yoğun bir şekilde yatırım yaptığı biliniyor. Dimon daha önceki açıklamalarında Bitcoin'i "abartılmış bir dolandırıcılık" olarak nitelendirmiş ve daha sonra bu yorumunu geri almıştı. Ayrıca Bitcoin'in "evcil bir taş" olduğunu söylemişti.

DİĞER CEO'LAR DA DÜZENLEME TALEP ETTİ

Senatör Warren'ın daha fazla sorusu üzerine Dimon ve sektörle ilgili rutin bir duruşmanın parçası olarak komitenin önüne getirilen diğer birkaç büyük banka CEO'su, kripto şirketlerinin büyük finans kurumlarıyla aynı kara para aklama karşıtı düzenlemelerle karşı karşıya kalması gerektiğini kabul etti.

"ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Konu, bankacılık liderleri ile genellikle sektörü sert bir şekilde eleştiren Warren arasında nadir görülen bir birlikteliğe işaret ediyordu. Kripto para birimlerine ilişkin Warren, "Bankacılık politikası söz konusu olduğunda, genellikle milyarlarca dolarlık bankaların CEO'larıyla el ele tutuşmam ama bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Teröristlerin, uyuşturucu kaçakçılarının ve haydutların tehlikeli faaliyetleri için kripto kullanmaları engellenmelidir. Kongre'nin harekete geçme zamanı gelmiştir" dedi.

BİNANCE'TEN AÇIKLAMA

Bu ifadelerin ardından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Richard Teng, kripto ekosisteminin yasadışı faaliyetler konusunda haksız yere eleştirildiğini söyledi. Richard Teng, her iki sistemdeki yasadışı faaliyet ölçeğinde büyük bir fark olduğunu öne çıkardı ve kripto sektörü temelli finansal suçlarla ilgili söylemlerin değişmesi gerektiğini öne sürdü.