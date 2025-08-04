Bitcoin’de ‘balina’ korkusu! BTC, 4 haftanın dibinden döndü

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- ABD borsalarında yaşanan düşüşlerin etkisiyle geçen hafta Bitcoin de değer kaybederek 112 bin dolara kadar geriledi ve son 4 haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Cuma günü 112 bin 500 dolardan kapanış yapan BTC’de hafta sonu işlemlerinde ise tepki alımları öne çıktı. 4 Ağustos 2025 BTC fiyatı yeniden 115 bin dolara yöneldi. TSİ 07:00 sıralarında BTC fiyatında 114 bin 700 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Kripto paralarda ABD’de bazı yasal düzenlemelerin hayata geçmesi ve artan kurumsal taleple birlikte ciddi primler yaşanmıştı. Bu süreçte para girişi de zirve yapmıştı.

Son yaşanan kâr satışlarında ise para çıkışı dikkat çekti. Perşembe ve cuma işlemlerinde ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla toplam 927 milyon dolarlık BTC satışı gerçekleşti.

BALİNALAR HAREKETLENDİ

Bitcoin fiyatında son haftalarda yaşanan durgunlukta büyük yatırımcı olarak tanımlanan balinaların “kâr satışlarına hazırlık yapabileceğine” yönelik portföy hareketlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından olan Binance'e gönderilen günlük BTC sayısının geçen hafta 7 bin adetlere kadar yükseldiği aktarıldı. Bu rakam, son dönemin en yüksek akımlarına işaret etti.

Öte yandan CryptoQuant verilerine göre de 1 Ağustos'ta kripto borsalara gönderilen toplam BTC sayısı 40 bin adedi geçti.

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BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Soğuk cüzdanlardan çıkarak kripto borsalara gönderilen BTC’lerin “satışa hazır hale geldiğini” geldiğini hatırlatan analistler, “Balinalar, Bitcoin'i bu hızla borsalara aktarmaya devam ederse, fiyatlar üzerinde daha fazla baskı oluşabilir” diyor.

50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 112 bin doların kritik bir destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, “Bu seviye aşağı kırılırsa satışlar da derinleşebilir. Yukarıda ise 117 bin dolar önemli direnç, bu seviyenin aşılması halinde fiyatlar güvenli bölgeye dönüş yapabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.