Borsada 8 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Yabancılardan dikkat çeken alım

Yabancı yatırımcılar borsada, 2018-2024 yıllarını kapsayan 7 yıllık süreçte “net satıcı” tarafta yer almıştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise borsada 578 milyon dolarlık net alım yaptılar. Aylık ortalama alımları 144,50 milyon dolar olurken; bu ilginin yılın geri kalanında da sürmesi halinde 8 yıl sonra yabancılar borsada “net alıcı” konumuna geçecek. 2025 Ocak-Nisan döneminde yabancının en çok aldığı ve sattığı ilk 3 hisse hangisi? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da son yıllarda yabancı yatırımcı ilgisinde düşüş yaşanırken, 2025’in ilk 4 ayında ise dikkat çeken gelişmeler öne çıkıyor.

2018’den 2024’e kadar geçen 7 yıllık süreçte yabancı yatırımcılar borsada “net satıcı” konumda yer alırken, bu yılın ocak-nisan döneminde ise 578 milyon dolarlık net alım yaptıkları görüldü.

SON 8 YILDA ‘YABANCI’ İŞLEMLERİ

-2018: -1,989 milyar dolar

-2019: -583,99 milyon dolar

-2020: -4,583 milyar dolar

-2021: -1,633 milyar dolar

-2022: -4,491 milyar dolar

-2023: -1,066 milyar dolar

-2024: -3,001 milyar dolar

-2025: 578,07 milyar dolar (İlk 4 ay)

2025 YILINDA YABANCI İŞLEMLERİ

Yabancı yatırımcıların Ocak-Nisan 2025 işlemlerine bakıldığında,

-Ocak ayında; 253 milyon 264 bin dolarlık alım,

-Şubat ayında; 301 milyon 177 bin dolarlık alım,

-Mart ayında; -171 milyon 292 bin dolarlık satım,

-Nisan ayında da 194,922 milyon dolarlık alım yaptıkları görülüyor.

4 AYDA HANGİ HİSSELER…

Yabancıların ilk 4 ayda en çok alım yaptığı ilk 3 hisse şöyle:

1-Aselsan (ASELS): 473 milyon 6 bin dolar

2-Turkcell (TCELL): 236 milyon 446 bin dolar

3-Türk Hava Yolları (THYAO): 214 milyon 519 bin dolar

Yabancıların ilk 4 ayda en çok satış yaptığı ilk 3 hisse ise şunlar:

1-BİM Mağazacılık (BIMAS): -280 milyon 411 bin dolar

2-Koç Holding (KCHOL): -172 milyon 566 bin dolar

3-Yapı Kredi Bankası (YKBNK): -165 milyon 95 bin dolar

8 YIL SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Yabancı yatırımcıların bu yıl, aylık ortalama 144,50 milyon dolarlık alım yaptıkları görülüyor. Bu temponun yılın geri kalanında da devam etmesi halinde, 8 yıl sonra yabancılar da Borsa İstanbul’da “net alıcı” konuma geçmiş olacak.

BİST 100 %74 İSKONTOLU

Ata Yatırım tarafından bu hafta başında yapılan değerlendirmede; Gelişmekte Olan Ülkeler endeksinin 12 ay ileri F/K oranının 12,1 olduğu, Borsa İstanbul endeksinin ise 3,1 olarak gerçekleştiği aktarılmıştı. Bu verilere göre Türkiye borsasının, gelişmekte olan benzerlerine göre %74 iskontolu olduğu ifade edilmişti.

BİST 100’DE 12 AYLIK HEDEF…

2025’in geride kalan 8 aylık döneminde dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve özellikle ikinci yarıda faiz indirimlerinin yeniden başlaması; bu gelişmelerden borsanın da pozitif etkilenmesi bekleniyor.

Tacirler Yatırım tarafından geçen hafta paylaşılan bültende “BİST 100 şirketleri için konsensüs hedefler üzerinden hesaplanan 12 aylık endeks tahmini 13900’lere işaret ediyor” ifadeleri yer almıştı.