Borsada ‘ateşkes’ coşkusu! BİST 100 hızlı yükselişle güne başladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne %3,04 primle 9.419’dan başladı. İç piyasalar da Orta Doğu’da ateşkesin sağlanmasından destek bulurken; faiz indirimi beklentisi bankalara ve petrol fiyatlarındaki düşüş havacılık hisselerine daha pozitif yansıyor. Bankacılık Endeksinde ilk işlemlerde %4,71 ve Ulaştırma Endeksinde de %6,17’lik prim dikkat çekiyor. Analistler, 9.300 üzerinde kalıcılık halinde pozitif görünümün devam edebileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından piyasalarda esen pozitif rüzgârlar, içeride de etkisini gösteriyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,67 değer kaybederek 9.141 puandan kapanış yapmıştı. Endeks yeni güne ise %3,04 gibi oldukça yüksek bir primle 9.419 puandan başladı.

Küresel şartların pozitife dönmesi faiz indirimi beklentilerini desteklerken, Bankacılık Endeksinde daha pozitif görünüm öne çıkıyor. Aynı zamanda savaştan en fazla olumsuz etkilenen havacılık hisselerinde de daha olumlu görünüm kendini gösteriyor.

Bankacılık Endeksinde ilk işlemlerde %4,71 ve Ulaştırma Endeksinde de %6,17’lik prim dikkat çekiyor.

TCMB’NİN ELİ GÜÇLENDİ

İran ve İsrail arasında ateşkesin gerçekleşmesiyle birlikte BİST 100 endeksinde tepki alımlarının öne çıkabileceğini aktaran Kuveyt Türk Yatırım, “8.950-9.070 kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 9.330 ve 9.444’ü direnç seviyeleri olarak izliyoruz. TCMB’nin temmuz ayında açıklanacak enflasyona göre 200-300 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmesi yönündeki beklentimizi de sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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BORSADA YENİDEN 11 BİN!

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan bültende de İran’ın göstermelik misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış söylemleri, İsrail-İran ateşkesi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve faiz indirimi noktasında TCMB’nin elinin güçlenmesine dikkat çekilerek, “Endekste 9.300 ilk direnç olarak öne çıkıyor. 9.700 seviyesinin test edilmesi için bu direncin kırılması gerekiyor. Temmuzda TCMB’den faiz indirimi gelmesi halinde, endekste yeniden 11.000 seviyesi denklem dahiline girebilir” denildi.

NATO ZİRVESİ BAŞLIYOR

Piyasaların gündeminde bugün Hollanda’nın Lahey kentinde başlayacak 2025 NATO Zirvesi öne çıkıyor. Dünyada jeopolitik belirsizlikler ve Avrupa’nın savunma kapasitesini artırma çabaları devam ederken, ittifakın birliğini koruma ve stratejik kararlar alma kapasitesi son dönemde sorgulanır olmuştu. Toplantıdan çıkacak sonuç ve kararlar bu açıdan önemli olacak.

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DİKKATLER FED BAŞKANINDA

Öte yandan FED Başkanı Powell, bugün ve yarın ABD Kongresi'nde konuşma yapacak. FED Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman’ın temmuz ayında faiz indirimi ihtimaline açık kapı bırakması ve bu söylemin geçen hafta benzer açıklamalar yapan Christopher Waller ile örtüşmesi, piyasalarda daha gevşek para politikasına yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasalar, Başkan Powell’ın da aynı çizgide olup olmadığını konusunda ip uçları arayacak.