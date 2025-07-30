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Borsada yön yukarı döndü! BİST 100 günü yükselişte kapattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsada yön yukarı döndü! BİST 100 günü yükselişte kapattı
Borsa İstanbul, BİST 100, Faiz İndirimi, TÜFE, Bankacılık Sektörü, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün yüzde 1,26 primle 10.619’dan kapanış yaptı. Analistler; faiz indirimi ve not artışının ardından borsada 10.400 seviyesinin önemli bir destek vazifesi gördüğünü belirterek, bilançoların izlenmeye devam edildiğini, piyasanın gelecek hafta açıklanacak temmuz TÜFE verisine kilitlendiğini ve 10.750’nin ilk direnç olarak takip edildiğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftanın ilk iki gününde değer kaybeden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün yükseldi.BİST 100 yüzde 1,26 primle 10.619’dan kapanış yaptı. Bankacılık ve Sınai Endekste yükseliş %1,35 civarında gerçekleşirken, Hizmetler Endeksi %0,85 prim yaptı.

Analistler; faiz indirimi ve not artışının ardından borsada 10.400 seviyesinin önemli bir destek vazifesi gördüğünü belirterek, bilançoların izlenmeye devam edildiğini, pazartesi açıklanacak temmuz TÜFE verisinin beklendiğini ve 10.750 seviyesinin ilk direnç olarak takip edildiğini aktarıyor.

Borsada yön yukarı döndü! BİST 100 günü yükselişte kapattı - 1. Resim

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

Piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında;

-İşsizlik oranı Haziran'da %8.6'ya yükseldi. İstihdam oranı önceki aya göre 0.1 puan azalarak %48.9 oldu. Atıl işgücü oranı da bir önceki aya göre 1.8 puan arttı ve %32,9 oldu.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyonun kontrol altına alındığı, ekonomiye güvenin pekiştiği bu süreçte, istihdamımızı artırmaya yönelik çok boyutlu tedbirler almaya, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

-Ekonomik güven endeksi temmuz ayında %0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı.

Borsada yön yukarı döndü! BİST 100 günü yükselişte kapattı - 2. Resim

BANKALARIN KÂRI ARTTI

-Bankacılık sektörünün 6 aylık net kârı 422,5 milyar lira oldu. Geçen yılın ayını dönemine göre kârlılık %34,55 arttı. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü Ocak-Haziran döneminde 36 trilyon 667 milyar TL’ye ulaştı.

-Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, Türkiye'de 2026 sonuna kadar 7 yeni AVM’nin açılacağını söyledi.

Borsada yön yukarı döndü! BİST 100 günü yükselişte kapattı - 3. Resim

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel tarafta ise tarifeler takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, Hindistan'a %25 tarife uygulanacağını söyledi. Başkan Trump, Hindistan'ın Çin'le birlikte Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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