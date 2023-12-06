Borsadaki küçük yatırımcı sayısında sert düşüş

6 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:11

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı azalıyor. Toplam yatırımcı sayısı Kasım ayında önceki aya göre yüzde 4 azalışla 8,15 milyon olurken, en büyük düşüş yüzde 66 oranında daralışla portföyü 20 bin TL altında olan ve 'halka arz yatırımcısı' olarak adlandırılan küçük yatırımcılarda gerçekleşti. Portföyünün değeri 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcıların sayısı ise 7 bin 804 arttı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul’da Kasım ayı başında yatırımcı sayısı 8,56 milyon olurken, 3 Aralık'ta bu sayı 8,15 milyona düştü. Kasım ayında yaklaşık 410 bin yatırımcının borsadan çıktığı görüldü.

Borsadaki hisse senetlerinin piyasa değeri, yatırımcı sayısındaki düşüşe rağmen 10,53 trilyon TL’den 10,8 trilyon TL’ye yükseldi. Yükselişin arkasında, büyük yatırımcıların sayısındaki artış yer alıyor. Buna göre, Kasım ayında portföyünün değeri 1 milyon TL'nin üzerindeki yatırımcıların sayısı 7 bin 804 artarak 200 binin üzerine çıktı.

KÜÇÜK YATIRIMCININ YÜZDE 66'SI BORSADAN ÇIKTI

Borsadaki azalan yatırımcı sayısının en net görüldüğü grup 'halka arz yatırımcısı' olarak da bilinen bin ile 5 bin liralık portföy diliminde yaşandı. Bu yatırımcıların sayısı kasım ayında 528 bin 532 kişi azalarak 2.4 milyona geriledi. Portföy değeri 5 bin ile 10 bin TL olan yatırımcıların sayısı ise aynı dönemde 15 bin 228 kişi azaldı. 10 bin ile 20 bin TL arasındaki yatırımcılar da sayıya dahil edildiğinde, borsadan çıkan yatırımcıların yüzde 66'sının 20 bin TL altında portföyü bulunan yatırımcılardan oluştuğu görüldü.

YATIRIM FONU VE BORÇLANMA ARAÇLARINA TALEP ARTIYOR

Borsa İstanbul’da son bir ayda yatırımcı sayısının azalmasıyla birlikte DİBS, yatırım fonu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönelik yatırımcı sayılarında artışın devam ettiği görüldü.

BİST 100 endeksinin Kasım ayı performansı kontrol edildiğinde; endeks, yüzde 5,78 oranında yükselerek, ayı 7.948 puandan kapattı. BIST 100, Ekim ayında %10’a yakın kayıp yaşayarak, Mayıs ayından bu yana devam eden pozitif kapanış serisine son vermişti.

MKK'DA YATIRIMCI SAYISI YÜKSELİŞTE

Kasım ayında MKK’de kayıtlı toplam menkul kıymetlerin piyasa değeri de yükseliş gördü. MKK kayıtlı menkul kıymetlerin piyasa değeri, ay başındaki 12,72 trilyon TL değerinden 13,11 trilyon TL’ye yükseldi. MKK'ya kayıtlı toplam yatırımcı sayısında da yükseliş kısmen devam etti. Yatırımcı sayısı, bir ayda 33,54 milyondan 33,85 milyona yükseldi.