Borsa şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları büyük ölçüde tamamlanırken, ilk yarı performansları ortaya çıktı. Jeopolitik riskler, küresel enflasyon, faiz şokları, tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen BİST 30’da 5 şirket net kârını en az 2 kat artırdı. 2 şirket de bu konjonktürde zarardan kâra geçti. İşte ilk yarı bilançoları ile öne çıkanlar…

Borsa İstanbul şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları büyük ölçüde tamamlandı. Birçok şirket finansal sonuçlarını KAP’a duyurdu. Böylece şirketlerin yılın ilk yarısındaki finansal performansları ortaya çıktı.

Borsanın “büyükler ligi” olarak bilinen BİST 30 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, bu yılın ilk yarısında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre en az 2 kat artıran şirketler de belli oldu.

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5 ŞİRKETTE YÜKSEK KÂRLILIK

Açıklanan ilk yarı finansal sonuçlarına göre bu dönemde;

-Ereğli Demir Çelik kârını %515 artışla 8,93 milyar TL’ye,

-TÜPRAŞ %420 artışla 49,84 milyar TL’ye,

-TOFAŞ Otomobil Fabrikaları %297 artışla 6,29 milyar TL’ye,

-Koç Holding %247 artışla 20,30 milyar TL’ye,

-BİM Mağazacılık %203 artışla 14,93 milyar TL’ye yükseltti.

Bu şirketlerde kârlılık artışı %200’ün de üzerinde gerçekleşti.

Borsanın devler liginde 5 şirket! Puslu havada kârları en az 2 kat arttı

PETROL VE TÜPRAŞ

Küresel enerji piyasalarındaki arz riskleri ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmalar, sektöre doğrudan entegre olan şirketlerin bilançolarında stok kârları olarak kendini gösterdi. Özellikle global rafinaj marjlarının genişlemesi, TUPRS cephesinde operasyonel kârlılığı maksimize etti.

TÜPRAŞ’ın güçlü nakit ve kâr performansı, aynı zamanda bağlı holdingi olan KCHOL'ün de bilançosunu yukarı taşıyan en büyük katalizörlerden biri oldu.

BIMAS, TOASO VE KCHOL…

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaşma beklentileri ve yüksek faiz ortamı, nakit akışı güçlü olan şirketler için getiri kapısı açtı. Tahsilatın peşin, ödemelerin vadeli yapıldığı perakende sektöründe ise “finansal gelirler” kaleminin yükselmesi dikkat çekti. BIMAS, bu kapsamda yüksek finansal geliri ile kârlılığını artırdı.

Aynı şekilde bilançosunda güçlü nakit pozisyonu tutan KCHOL ve TOASO gibi sanayi devleri de finansman geliri ile bilançosunu destekledi.

Bu arada Sabancı Holding de (SAHOL) geçen yıl 1,8 milyar TL zarardan bu yıl 14,49 TL kâra geçti.

Borsanın devler liginde 5 şirket! Puslu havada kârları en az 2 kat arttı

JEOPOLİTİK RİKSLER VE EREGL

İlk yarıda jeopolitik riskler, lojistik maliyetlerinin artmasını, tedarik sıkıntılarını beraberinde getirirken, emtia fiyatlarında ivmelenme öne çıktı. Emtia tarafında iç talebin yerli üreticiye yöneldiği görüldü. EREGL de bu ortamda yurt içi fiyatlama gücünü ve cirosunu artırarak kârlılığını yükseltti. Kardemir de 229 milyon TL zarardan 4,08 milyar TL kâra ulaştı.

Analistler “İlk yarıda kârını katlayan şirketlerin ortak özelliği jeopolitik riskleri, küresel enflasyon ve faiz şoklarını ellerindeki güçlü nakit ve pazar payı avantajıyla kârlılığa çevirme esnekliği göstermeleri oldu” değerlendirmesinde bulunuyor.

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