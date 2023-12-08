BOTAŞ engelli personel alımı yapıyor: İşte şartlar ve detaylar

8 Aralık 2023 14:43 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:44

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan ilana göre engelli personel alımı yapılacak. Kurum Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kuruma bağlı işyerlerinde Adalet/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları biriminde çalışmak üzere büro görevlisi olarak 30 personel istihdam edecek.

BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Başvurular, 11-15 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olmaları gerekiyor. İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylar için evrak teslim ve sözlü sınav tarihine ilişkin detaylı bilgiler "www.botas.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

İŞTE ŞARTLAR

BOTAŞ'ın yayımladığı ilana göre işe alımda şartlar şu şekilde:

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun

olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde

duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 60 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.