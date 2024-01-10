BTC ETF onaylandı mı? SON DURUM NE? SEC'İN HESABI ÇALINDI Bitcoin ETF onayı geldi mi?

10 Ocak 2024 11:11 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:14

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ETF’yi onaylaması halinde kripto para piyasası milyarlarca dolar değerinde artabilir. Bu nedenle kripto para yatırımcıları ETF onayının gelip gelmediğini merak ediyor. SEC dün akşam X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı. SEC, Bitcoin ETF’lerini onayladı mı?

BTC ETF ONAYLANDI MI?

Dün akşam saatlerinde SEC’in X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada SEC’in Bitcoin Spot ETF’lerinin ABD piyasasında işlem görmesine izin vereceğini duyurdu. Kısa bir süre sonra SEC başkanı Gary Gensler’in resmi kişisel hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada SEC twitter hesabının ele geçirildiğini belirtelerek SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamadığını açıkladı.

Bitcoin ETF onayı ile ilgili SEC’in X hesabından yaptığı açıklamanın sahte olduğu ortaya çıktı.

BİTCOİN ETF ONAYI NEDİR?

Kripto para yatırımcıları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kısaca SEC’in Bitcoin ETF kararını bekliyor. ETF onayı gelirse kripto para piyasasının değeri milyarlarca dolar artacak. Bitcoin ETF onayı gelirse bitcoin borsada alınıp satılabilme özelliğin sahip olacak.