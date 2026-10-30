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Ekonomi

Bu bölümlerden mezun olanlar dikkat! Kamu İhale Kurumu personel alacak

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Bu bölümlerden mezun olanlar dikkat! Kamu İhale Kurumu personel alacak
Başlık ResmiBu bölümlerden mezun olanlar dikkat! Kamu İhale Kurumu personel alacak

Kamu İhale Kurumu, hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği fakültelerinden mezun 25 kamu ihale uzman yardımcısı alacak. Başvurular 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav 19 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

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Kamu İhale Kurumu (KİK), 25 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7 hukuk fakültesi, 6 iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 10 inşaat mühendisliği ve 2 makine mühendisliği mezunları olmak üzere 25 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.

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YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Uzman yardımcılarının istihdamı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak. Sınav başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

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BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın 'https://kariyerkapisi.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 19 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınavı kazanan adaylara daha sonra bildirilecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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