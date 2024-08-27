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Bu hafta 2 yeni halka arz! Dev tersane borsaya açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta 2 yeni halka arz! Dev tersane borsaya açılıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altınova’da 50 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Özata Denizcilik A.Ş.’nin halka arzı için talepler bugün 105,00 TL fiyatla toplanmaya başlandı. Cem Zeytin A.Ş. için ise perşembe gününden itibaren 3 işlem gününde 15,30 TL fiyatla talepler toplanacak. Her iki şirketin toplam halka arz büyüklüğünün 2,9 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Borsada halka arzlar devam ediyor. Bu hafta da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cem Zeytin A.Ş. şirketleri için talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

Yalova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özata Denizcilik için talepler bugün toplanmaya başladı. Yarın ve perşembe günü de süreç devam edecek.

Cem Zeytin hisseleri için ise 29 Ağustos ile 1-2 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleşecek.

ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Özata Denizcilik hisse başına 105,00 TL fiyatla satışa sunuldu. Hakla arzda 13 milyon 350 bin lot hissenin satışı hedeflenirken; halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,4 milyar TL’yi bulması bekleniyor. Altınova’da 50 bin metrekare faaliyet alanına sahip Özata Denizcilik; yolcu ve yük gemisi ile yatların bakım-onarım işlemleri, geri dönüşüm gibi alanlarda mühendislik hizmetleri veriyor. Cirosunun %93’ü ihracat gelirlerinden oluşan Özata, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 648 milyon TL öz kaynağa ulaştı.

CEM ZEYTİN HALKA ARZ BİLGİLERİ

Cem Zeytin A.Ş’nin hisseleri ise 15,30 TL fiyatla satışa sunulacak. 100 milyon lot hissenin halka arzı hedeflenirken, şirketin halka arz büyüklüğünün 1,5 milyar TL olacağı öngörülüyor. Edremit’te 53 bin metrekarelik tesislerinde faaliyet gösteren şirket, yıllık 25 bin ton üretim kapasitesine sahip. Mut tesisinin de devreye girmesiyle birlikte şirket, yıllık 50 bin ton kapasiteye ulaşmayı amaçlıyor.

Bu hafta borsaya açılacak her iki şirketin de halka arz gelirlerinin bir kısmını GES yatırımına ayırdığı görüldü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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