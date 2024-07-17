Bunu kimse beklemiyordu! ‘Altın’daki rallide sürpriz gelişme!

Altında son dakika! 17 Temmuz gram altın fiyatı 2640 TL ve ons altın fiyatı 2480 dolarla yeni rekor seviyeleri gördü. Trump kaynaklı jeopolitik risk endişelerine ek olarak, FED’den bu yıl üç faiz indirimi beklentileri de artıyor. Eylül, kasım ve aralıkta 25’er baz puan faiz indirimi yapılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar “Altında beklentiler önden satın alınıyor, temkinli olunmalı. Gramda 2600 TL üzerinde kalıcılık halinde 2650 TL hedef olabilir” diyor.

Kritik seviye, kritik sinyaller! Dolarda yeni denge için bu fiyata dikkat

Kritik seviye, kritik sinyaller! Dolarda yeni denge için bu fiyata dikkat

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları zirve serilerine devam ediyor. Ons altın 2480 dolar ve gram altın 2640 TL ile yeni rekor seviyelerini test etti. “Faiz indirimi süreci” ve “Başkanlık seçimlerinde tablonun netleşmeye başlaması” temelinde, ABD kaynaklı iki önemli gelişme altındaki rallide etkili oluyor.

17 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 17 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2430 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2615-2650 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 325 TL, yarım altın 8 bin 645 TL ve tam altın da 17 bin 230 TL’den satılıyor.

17 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında 2470 dolara yakın seyir devam ediyor. ABD’de iki yıllık gösterge tahvil faizi ise %4,40 sınırına çekildi ve böylece son 15 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar endeksinde de 104,20’ye yakın yatay seyrin devam ettiği görülüyor.

FED’DEN 3 FAİZ İNDİRİMİ?

FED Başkanı Powell’ın; faiz indirimi için enflasyonun %2’ye düşmesinin beklenmeyeceğini ve TÜFE’de güven veren gerilemenin görüldüğünü belirtmesinin ardından, beklentiler de değişiyor. FED’den bu yıl içinde 3 faiz indirimi öngörüleri artarken, gösterge tahvil faizlerindeki düşüş buradan kaynaklandı.

TOPLANTILAR VE İHTİMALLER

FED’in 2024 yılında 4 faiz toplantısı bulunuyor. 31 Temmuz toplantısında herhangi bir indirim beklenmiyor. Bugünkü tahminlere göre 25 baz puanlık faiz indirimi; 18 Eylül toplantısında %93,3, 7 Kasım toplantısında yüzde 62,2 ve 18 Aralık toplantısında da 55,5 olasılıkla fiyatlanmaya başladı.

TRUMP POLİTİKALARI

Altın fiyatlarında, ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın avantajlı konuma geçmesi de etkili oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Trump’ın seçilmesi halinde, ticaret savaşları başta olmak üzere jeopolitik gerginlikleri tırmandırabileceği düşüncesiyle altın yükseliyor” diye konuştu.

DOLARDAN DA DESTEK VAR

Son günlerde dolarda yaşanan sınırlı yükselişe de dikkat çeken Yıldırımtürk, “İç piyasada gram altın, bir miktar kurlardan da destek almaya başladı. Şu anda altında gelecekteki beklentiler satın alınıyor, temkinli olunmalı. Gramda 2600 TL üzerinde kalıcılık halinde 2650 TL hedef olabilir” dedi.