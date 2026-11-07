Bütçeden müjde çıktı! Esnafa 125 milyar lira destek

Esnaf ve sanatkârlar için öngörülen 92 milyar liralık hazine destekli kredi tutarı 2027 için 33 milyar liralık ilave ödenekle 125 milyar liraya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz desteğinin de artacağını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sayıları yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında olan esnaf ve sanatkâr için 2027 bütçesinde öngörülen 92 milyar liralık Hazine destekli kredi tutarı, AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle 125 milyar liraya çıkarıldı. Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe görüşmelerinde verilen önerge ile bakanlığın bütçesine 33 milyar liralık ek ödenek aktarılması kabul edildi. Böylece esnafa verilen Hazine destekli kredi tutarı artırılmış oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Halkbank aracılığıyla 2026 yılı Eylül itibarıyla 165 bin esnaf ve sanatkârımıza yaklaşık 144 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece eylül itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 232 bin esnaf ve sanatkârımıza 195 milyar lira Hazine faiz destekli kredi sağladık. Söz konusu sürede sağlanan faiz desteği 68 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerden doğan faizin yüzde 50’sini Hazine karşıladı. 2026 Eylül itibarıyla toplam 756 bin esnaf ve sanatkârımızın 327 milyar lira kredi bakiyesi bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımıza bütçeden 57,5 milyar lira faiz desteği sağladık. Bu tutarın 2026 sonunda 70 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ticaret Bakanı Bolat destekleri açıkladı! Kadın kooperatiflerine 1 milyon TL

BORÇ YAPILANDIRMASI

Öte yandan Bakan Şimşek, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması konusunda milletvekillerinden gelen talepleri değerlendirirken, “Ben ilkesel olarak bu afları doğru bulmuyorum çünkü vergisini zamanında ödeyen ile ödemeyeni aynı kefeye koyamayız. O nedenle belki faiz konusunda bir çalışma yapılabilir” diye konuştu. Şimşek, daha önce çıkarılan borç yapılandırması düzenlemesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesinde 36 ay olan azami süreyi 72 aya kadar çıkardıklarını hatırlatarak, “Teminat aranmaksızın tecil edilecek borç tutarını ise 250 bin liradan 10 milyon liraya yükselttik. Borcun 10 milyonu aşması hâlinde ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat alınmaktadır. Haziran ayında uygulamaya başladığımız taksitlendirme uygulaması ile taksitlendirilen borçlara tatbik edilen tecil faizini yüzde 39’dan yüzde 29’a indirdik. Önümüzdeki dönemde gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını piyasa şartlarına uygun şekilde daha da düşürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şimşek, borç yapılandırması kapsamında 705 bin borçlunun başvuru yaptığını, 531,5 milyar liralık bir vergi borcunun taksitlendirildiğini, taksitlendirilen borçlardan bugüne kadar 35,6 milyar liralık tahsilat yapıldığını açıkladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala