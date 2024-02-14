Bütün göstergeler yukarı... FED’den umutlar kesildi, dolar zirveye yöneldi!

Dolarda son dakika! 14 Şubat dolar fiyatı yeni işlem gününe 30,73 seviyesinden başladı. Beklenti üzeri gelen ABD TÜFE verilerinin ardından 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 seviyesini aştı. Dolar endeksi de 104,80’i geçerek son üç ayın zirvesine çıktı. Verilerin, faiz indirimi konusunda aceleci davranmayan FED’i haklı çıkardığını belirten analistler, “Artık piyasalar bu yıl en fazla 100 baz puanlık indirim bekliyor ve bazı tahminler ilk indirimin temmuza kadar gelmeyeceği yönünde şekilleniyor. Bir süre daha güçlü dolar bizimle” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel ekonominin yakından takip ettiği ABD ekonomisi, son açıklanan ve beklenti üzerinde gelen Ocak Ayı TÜFE verisi ile önemli sinyaller verdi. FED politikaları ve doların geleceğine dair öngörüleri şekillendiren en önemli veri olan enflasyon, ocak ayında, yüzde 2,9 olan beklentiyi aşarak, yüzde 3,1 oldu. Verinin ardından dolara dair bütün göstergelerde önemli hareketler yaşanıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE DURUM

ABD para biriminin, diğer majör para birimlerine dair gücünü ölçen dolar endeksi, ocak ayına 101,40 seviyesinden başlamıştı. Şubat başında ABD tarım dışı istihdam verisinin de beklentileri aşmasıyla güçlenen dolar endeksi, Ocak TÜFE verisinin ardından hızlanarak bugün 104,80 seviyelerine kadar tırmandı. Bu seviye aynı zamanda son 3 ayın da en yüksek noktasına işaret etti. ABD 2 yıllık tahvil faizleri 4,60 ile iki haftanın zirvesine çıkarken; 10 yıllık tahvil faizleri 4,30 seviyesini aştı.

14 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATI

İçeride yatay-yukarı eğilimin devam ettiği dolarda 14 Şubat işlemleri 30,73 seviyesinden başladı. Euro da sabah saatlerinde 32,95 seviyelerinden fiyatlanıyor. Bu arada TÜFE verisi öncesinde 1,08’e yakın seyreden Euro/dolar paritesi de sert geri çekilme ile beraber kritik 1,07 desteğinin üzerinde tutundu. Veriler dolarda küresel anlamda güçlenmeye işaret ederken, bazı tahminlerde FED’den ilk faiz artışının temmuz toplantısına kadar ötelendiği dikkat çekti.

FED, SÖYLEMLERİNDE HAKLI ÇIKTI

Piyasalar bu yıl, FED’den 5 faiz indirimi bekliyordu. Son açıklanan veriyle birlikte faiz indirimi beklentileri 2024’te 100 baz puanın da altına geriledi, 3 adede kadar düştü. Böylece FED ile piyasa yakınlaşması da bir miktar gerçekleşmeye başladı. Ekonomist Murat Sağman “Mayıs ayında faiz indirimi ihtimali kapandı gibi görünüyor. Olursa, en erken haziran da olabilir. O da kesin değil. FED Başkanı Powell, faiz indirimi beklentisi yönünde piyasaların çok önden gittiğine işaret ediyordu zaten. Beklentilerden yüksek gelen enflasyon aslında FED’i de haklı çıkardı” diye konuştu.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ekonomist Mert Başaran da “seçime kadar dolarda 31,50-31,70 gibi seviyelere gelebiliriz. Seçimden sonra ise kurların bir miktar serbest bırakılması söz konusu olabilir. Yabancı kurumlar yıl sonu tahminlerini paylaştılar, 36-38 TL seviyelerine işaret ettiler. Tabii ki bu tahminlerin de ne kadar gerçekleşeceği hem FED’den gelecek faiz indirimleri hem de Türkiye’ye gelebilecek yabancı sermaye akımları ile doğrudan ilgili olacaktır” ifadelerini kulandı.

BUGÜN BU VERİLERE DİKKAT!

Küresel piyasalar bugün Euro Bölgesinden gelecek büyüme rakamlarına odaklanacak. Geçen yılın 4. Çeyreğinde Euro Bölgesinin sıfır büyüme kaydetmesi ve yıllık GSYH’nin yüzde 1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca Euro Bölgesinde aralık ayına dair sanayi üretimi verileri ve ABD’de açıklanacak haftalık ham petrol stokları dikkatle takip edilecek.