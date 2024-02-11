Büyükbaş hayvan sayısında endişe verici düşüş!

TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bine geriledi.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bine düştü. Büyükbaşlarda en büyük düşüş manda sayısında görüldü. Buna göre geçen yıl Türkiye'deki manda sayısı yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749'a geriledi.

KÜÇÜKBAŞ SAYISI DA AZALDI

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

İPEK ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.

NEDEN ÖNEMLİ?

Besi hayvanı sayısı ve bal üretimindeki düşüş, Türkiye'nin talebinin yerel üretici ile karşılanamamasına yol açabilir. Bunun sonucunda talebi karşılamak için et, süt ve bal ithalatı gibi alternatif ve görece masraflı uygulamalara yönelmeye neden olabilir. Bunun sonucunda da fiyatlar artabilir.