Çarşı pazarda fiyatlar mercek altında! Binlerce ürün incelendi, 215 milyon TL ceza kesildi

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa yönelik denetimler sıklaştırıldı. Hal Kayıt Sistemi üzerinden binlerce ürün incelenirken, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere 215,1 milyon TL ceza uygulandı.

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Tarımsal üretici fiyatların belli dönemlerde düşmesine rağmen, bu düşüşün çarşı-pazar ve marketlerdeki sebze-meyve fiyatlarına yansımamasına yönelik tartışmalar sürerken, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden binlerce sebze ve meyve ürününe dair veriler incelemeye alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken, tüketiciye yüksek fiyattan ürün satılmasına yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını kaydetti. Bolat, sebze ve meyvelerin üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın azaltılması amacıyla önemli düzenlemeler getirildiğini hatırlattı.

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Bakan Bolat, başta temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde olmak üzere, fiyat istikrarı ile piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin, serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde, rekabetin sağlıklı işleyişinin temini ve tüketicinin korunması hedefleri doğrultusunda kesintisiz olarak yürütüldüğünü hatırlattı. Bolat, “Bu kapsamda, tüm ihbar ve şikâyetler titizlikle İncelenmekte ve üretici, tedarikçi, perakende işletmeler ile elektronik ticaret pazar yerleri günlük ve rutin olarak denetlenmekte ve Hal Kay it Sistemi (HKS) üzerinden bildirimi yapılan meyve-sebze fiyatlarına ilişkin veriler de dâhil olmak üzere piyasadaki fiyat hareketleri takip edilmektedir. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilimizde 2026 yılının Haziran ayında yaklaşık 3.000, Temmuz ayında yaklaşık 4.000, Ağustos ayında ise yaklaşık 2.500 perakende işletmesi denetlenmiştir. HKS üzerinden ise binlerce sebze ve meyve ürününe dair veriler incelenmiştir” dedi.

Bolat, HKS üzerinden yapılan bildirimler ile perakende işletmelerdeki meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin inceleme ve denetimlerde, söz konusu ürünlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 215,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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