ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin üst yöneticisi Jensen Huang hakkında başlatılan istihbarat soruşturması ve yasak aşk iddialarıyla sarsıldı. Hisselerin yüzde 4,3 oranında değer kaybettiği süreçte şirketin piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar erirken, yatırımcılar tarafından dava açıldı.

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Dünyanın piyasa değeri en yüksek teknoloji şirketlerinden ABD'li çip üreticisi Nvidia, Çin istihbaratına bilgi sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmayla çalkalanıyor.

CEO Jensen Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

İddialar ABD'de geniş yankı uyandırırken, casusluk tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Hakkındaki iddiaların ardından çalışanlarına bir mesaj gönderen Jensen Huang, eşine sadık kalmadığını itiraf etti.

Casusluk ve yasak aşk iddiaları Nvidia'yı vurdu: Kayıp 200 milyar dolar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından başlatılan bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını belirten Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından teknoloji borsalarında toparlanma eğilimi gösteren hisselerden negatif ayrışan Nvidia hisseleri %4,3 oranında geriledi. Bu sert düşüşle birlikte şirketin piyasa değerinden yaklaşık 200 milyar dolar silindi.

YATIRIMCILAR DAVA AÇTI

Analistler, Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ile muhtemel bir boşanma sürecine girmesi durumunda, yaşadıkları eyaletin mal paylaşımı yasaları gereği Nvidia hisselerinin de paylaşım konusu olabileceğine dikkat çekti.

Casusluk ve yasak aşk iddiaları Nvidia'yı vurdu: Kayıp 200 milyar dolar

Böyle bir senaryoda piyasaya yüksek miktarda hisse satışının gelebileceği, bu beklentinin bile hisseler üzerinde ilave baskı oluşturduğu ifade edildi.

Sarsıntının ardından California Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Jensen Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nu ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da bağımsız soruşturmanın başlatıldığını duyurmuştu.

MİLYAR DOLARLIK BOŞANMALAR

Dünya devlerinde üst düzey yöneticilerin özel hayatları ve skandalları daha önce de piyasaları ve kurumsal yapıları sarsmıştı.

Casusluk ve yasak aşk iddiaları Nvidiayı vurdu: Kayıp 200 milyar dolar

Amazon: Jeff Bezos'un 2019'daki özel hayatına ilişkin gelişmelerin ardından eski eşi MacKenzie Scott'a 36 milyar dolar değerinde hisse devredilmişti.

Casusluk ve yasak aşk iddiaları Nvidiayı vurdu: Kayıp 200 milyar dolar

Microsoft: Bill Gates ve Melinda French Gates'in 2021'deki boşanma kararında 1,8 milyar doları aşan menkul kıymet transferi gerçekleştirilmişti.

Intel ve McDonald's: Intel eski CEO'su Brian Krzanich (2018) ve McDonald's eski CEO'su Steve Easterbrook (2019), şirket politikalarına aykırı ilişkileri nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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