Cevdet Yılmaz: Örtülü ödenek yasal sınırın altında

24 Aralık 2023 03:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 03:20

ESMA ALTIN'IN HABERİ - TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Yılmaz, örtülü ödenekte yasal sınırın aşılmadığını belirterek “2022 yılında harcanan miktar, genel bütçe başlangıç ödeneğinin binde 1’ini teşkil ediyor. Yüzde 5’lik oranın uzağında. 2023 Aralık ayı itibarıyla harcanan miktar ise genel bütçe başlangıç ödeneğinin on binde 6’sı olarak yasal sınırın altında” dedi. Amacı dışında bir kullanımın söz konusu olmadığını dile getiren Yılmaz “Ek bütçe devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleriyle yine devletin gerektirdiği değişik amaçlar çerçevesinde, kanuni çerçevede kullanılıyor” diye konuştu.

EK BÜTÇE TÜRKİYE’YE ÖZGÜ DEĞİL

2022 ve 2023 yıllarında hazırlanan ek bütçelere ilişkin eleştirilere de açıklık getiren Yılmaz, ek bütçenin sadece Türkiye’ye özgü olmadığına dikkat çekti. Yılmaz “Özellikle son dönemlerde küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik dalgalanmalar, Covid-19 meseleleri belli ülkelerde ek bütçe ihtiyacı doğurmuş durumda. 2023 yılında ABD, Finlandiya, Norveç, Hırvatistan, Avustralya, Belçika, Polonya gibi birçok ülkede ek bütçe yapılmış, sadece bize özgü bir hadise değil. Bu yıl ilave olarak deprem gerçeği de ek bütçe hazırlamamızda etkili oldu. Aslolan elbette ek bütçeye ihtiyaç duyulmaması, biz de bunu temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.