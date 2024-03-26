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Haberler > Ekonomi > Çikolata için üzücü haber! Kakao fiyatları 10 bin doları aştı

Çikolata için üzücü haber! Kakao fiyatları 10 bin doları aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çikolata için üzücü haber! Kakao fiyatları 10 bin doları aştı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bayram öncesi kakao fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Dün 9 bin doları aşan kakao fiyatları bugün de 10 bin doları aştı.

Emtia piyasalarında öne çıkan arz endişeleriyle fiyatı üç ayda ikiye katlayan kakao, yükselişini sürdürerek ton başına 10 bin doları aştı. 

Batı Afrika'daki olumsuz hava koşulları, kakao hasadının 3. yılda da azalmaya devam edeceğini gösteriyor. En büyük ithalatçılardan olan Avrupa Birliği'nde de orman tahribatına neden olan ürünlerin ithalatına sınırlama getirilmesi fiyat artışında etkili oluyor.

TON BAŞINA YÜZDE 4,1 ARTIŞ

New York'ta en aktif kontratın ton başına fiyatı yüzde 4,1 artarak 10 bin 047 dolara yükseldi.

Mart ayında kakao fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış görülürken, piyasa uzmanları fiyatların 10 bin dolara çıkabileceğine dikkat çekmişti.

Londra'da da en aktif kontrat da bu sene ikiye katladı.

NE OLMUŞTU?

Kakao fiyatları dün ton başına 9 bin doları da aşarak tonu 9 bin dolar civarında olan bakırı geride bırakmıştı. 

Artan fiyatlar çikolata üreticileri ve tüketicileri de ilgilendiriyor. Yüksek kakao fiyatları fiyat artışlarına ya da ambalaj boyutlarının küçülmesine neden oluyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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