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Haberler > Ekonomi > Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu

Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Ula ilçesinde, bölgeye özgü aroması ve lezzetiyle dikkat çeken Ula sarımsağı için üreticiyle buluşturularak tanıtıldı. Etkinlikte 2024 yılı itibarıyla coğrafi işaret tescili alan Ula sarımsağının pazardaki potansiyel değerine dikkat çekildi.

Kırmızımsı kabuğu, iri diş yapısı, yoğun kokusu ve kendine has aromasıyla öne çıkan Ula sarımsağı, sadece yöre halkı değil, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketiciler tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Yüksek verimliliğiyle dikkat çeken sarımsak, bölgenin tarımsal değerleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Ula sarımsağı güçlü ve yoğun aromatik lezzetiyle de dikkat çekiyor.

Türkiye'deki yerli sarımsağın rakibi olan Çin sarımsağını ise gölgede bırakıyor. 

Kimyasal gübre ve pestisit kullanımı yaygın olan Çin sarımsağına kıyasla doğal şartlarda yetiştirilen Ula sarımsağı, Ege'nin mineral açısından zengin toprağından besleniyor.

Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu - 1. Resim

TÜİK VERİLERİ ÜRETİM GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre, Muğla genelinde 723 dekar alanda yaklaşık 527 ton sarımsak üretimi yapılıyor.

Bu üretimin önemli bir bölümü Ula ilçesinde gerçekleştiriliyor ve Ula coğrafi işaretli sarımsak üretiminde lokomotif bir rol üstleniyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında üreticilere 400 kilogram tohumluk sarımsak dağıtımı yapıldığı ve bu sezon dekarda 1000 kilogramı aşan verim beklendiği açıklandı. Bu üretim artışı, hem çiftçilerin gelirine olumlu katkı sağlayacak, hem de bölge ekonomisine değer kazandıracak.

Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu - 2. Resim

"TOHUM DAĞITIMI YAPACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan Proje Sorumlusu Ünal Yılmaz, Ula sarımsağının hasadı sırasında elde edilen verim ve kaliteye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün hocamızla birlikte Ula sarımsağının denemesini yaptık. Hasat ettiğimiz sarımsakları incelediğimizde oldukça başarılı sonuçlar elde ettik.

Dönüm başına 400-500 kilogram civarında verim aldık. Ürünlerimiz kırmızı renkli, aroması belirgin, ortalama 12 dişli ve homojen yapılıydı.

Yani bu sarımsak tamamen yöremize özgü bir çeşit. Bu çeşitliliğin korunması ve başka türlerle karışmaması için çalışmalarımız devam ediyor.

Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu - 3. Resim

Bu yıl 6 üreticimize yarı destekli olarak tohumluk sarımsak verdik. Ayrıca ilaç ve gübre desteği sağladık. Ula İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte üretim süreçlerini titizlikle takip ettik.

Yoğun yağışlardan dolayı bazı alanlarda sıkıntılar yaşansa da genel olarak iyi bir verim elde ettik.

Önümüzdeki yıl yine 6 üreticiye tohum dağıtımı yapacağız ve üretimi sürdüreceğiz. Böylelikle Ula sarımsağını hem koruyup hem de yaygınlaştırmış olacağız"

Çin sarımsağından daha kaliteli! Coğrafi işaretli sarımsak ilgi odağı oldu - 4. Resim

"ULA SARIMSAĞINI ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERLE BULUŞTURACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can ise üretici destekleri ve gelecek hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Ula olarak özellikle tarım alanında önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 400 kilogram tohumluk sarımsağı çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu sürece 6 üreticiyle başladık, bu yıl ise hedefimiz bu sayıyı 10'a çıkarmak. Geçen yıl Tarım Müdürlüğümüzün bütçesinden ve Sarımsak Derneği'nin katkılarıyla tohum desteği sağladık.

Bu yılki hedefimiz sözleşmeli üretim modeline geçmek. Böylece ürünlerimizi doğrudan pazarlayabileceğimiz yeni pazar kanalları oluşturmayı planlıyoruz. Her ne kadar ülke genelinde sarımsak üretiminde büyük bir paya sahip olmasak da, Ula Sarımsağı geçtiğimiz yıl coğrafi işaret aldı.

Aroması, tadı, antioksidan değeri ve yüksek besin içeriğiyle adeta bir şifa kaynağı olan bu ürün, bizim için çok kıymetli.

Biz de Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ürünün marka ve katma değerini artırmak için çalışıyoruz.

Destek veren tüm derneklere, STK'lara, İlçe Müdürlüğümüze, üreticilerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Ula sarımsağını çok daha geniş kitlelerle buluşturacağız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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