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Ekonomi

Çıntar sezonu başladı! 500 liradan tezgahlarda yerini aldı

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Çıntar sezonu başladı! 500 liradan tezgahlarda yerini aldı
Başlık ResmiÇıntar sezonu başladı! 500 liradan tezgahlarda yerini aldı

Muğla’da yağışların ardından çıntar sezonu başladı. Menteşe’de ormanlardan toplanan sezonun ilk çıntarları pazarlarda yerini alırken, kilosu ise 500 liradan satışa sunuldu. Yağışların sürmesiyle birlikte ürünün bollaşması ve fiyatların düşmesi bekleniyor.

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Muğla’da son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların merakla beklediği çıntar sezonu başladı. Menteşe’nin ormanlık alanlarında yetişen sezonun ilk çıntarları, az miktarda da olsa pazarlarda tezgahlarda yerini aldı.

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KİLOSU 500 LİRA

Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntarın kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor. Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor.

Çıntar sezonu başladı! 500 liradan tezgahlarda yerini aldı
Başlık ResmiÇıntar sezonu başladı! 500 liradan tezgahlarda yerini aldı

SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK FAYDALI

Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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