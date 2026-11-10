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Ekonomi

Çöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor

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Bursa’da gübre olarak kullanılan nektarin çağlası, Orhangazi'nin turşusuyla ünlü Gedelek mahallesinde turşuya dönüştürüldü. Ünlenen turşuya talebin fazla olduğu belirtilirken, yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlası yapılıyor.

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Bursa Gedelek’te faaliyet gösteren firmalar, bahar aylarında tarlada ziyan olan meyveleri ekonomiye kazandırdı.

Çöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor
Başlık ResmiÇöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor

İlkbahar aylarında kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılan tekleme ile dalından koparılıp yere atılan tonlarca nektarin çağlası, Gedelek mahallesinde birçok üretici tarafından turşuya dönüştürüldü.

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Kısa sürede ünlenen turşunun namı diğer illere de ulaştı. Özellikle son yıllarda çağla turşusu ciddi bir tüketim trendi yakaladı.

Çöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor
Başlık ResmiÇöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor

26 FARKLI ÇEŞİTTE ÜRETİM

12 yıldır turşu sektöründe çalıştığını ve 6 yıldır aynı firmada görev yaptığını belirten İşletme Müdürü Nimet Soysal, tesiste 26 farklı çeşitte üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor
Başlık ResmiÇöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor

“GÜBRE NİYETİNE KULLANILIYORDU”

Tarladaki kaybı önleyen bu üretim modelinin hem üreticiye hem de köylüye ekonomik katkı sunduğunu söyleyen Soysal, şöyle konuştu:

Çağla turşusunu anlatmam gerekirse, eskiden köyde köylülerimiz nektarin ve şeftalimizi tekledikleri zaman yere atıyorlardı. Gübre niyetine kullanılıp gidiyordu. Ama birkaç senedir bu bir ünlü oldu, yani bir trend oldu. Artık üretici olarak biz onları alıyoruz, turşu yapıyoruz. Köylülerimize de bu şekilde katkı sağlıyoruz. Çöpe gideceğine, ziyan olup ezileceğine biz onları üretiyoruz. Müşterilerimiz de üreten firmalar da köylülerimiz de bu durumdan çok memnun.

Çöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor
Başlık ResmiÇöpe atıyorlardı, ünlü lezzete dönüştü! Turşusuna talep çok, yılda 13 ton üretiliyor

"YILLIK 13 TON İŞLİYORUZ"

Çağla turşusuna olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Soysal, sezondaki talep yoğunluğuna göre üretim planlaması yaptıklarını belirtti. Yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlasını işlediklerini kaydeden Soysal, "Talebi çok fazla. Her sene tonajımız farklı oluyor; kimi sene 12 ton, kimi sene 15 ton yapıyoruz. Sezon başında listelerimize bakıp hangi ürün daha çok isteniyorsa üretimi ona göre hızlandırıyoruz. Çağla turşusu çok aşırı derecede bir trend oldu, sofralarda ayrı bir lezzet haline geldi" diye konuştu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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