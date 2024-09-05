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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP mesajı! Güvenimiz ve desteğimiz tamdır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan OVP mesajı! Güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program’ına (OVP) ilişkin paylaştığı mesajda "Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,OVP ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını açıklayacak

ENFLASYON İLE KARARLI MÜCADELE SÜRECEK!

Erdoğan enflasyon ile mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı. 

Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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