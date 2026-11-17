Hatay'da bu yıl yüksek rekolteye ulaşan mandalinanın kilogram fiyatı bahçede 2 TL'ye kadar geriledi. Üretici ürününü dalından toplatamazken büyükşehirlerde fiyatların 90 TL'ye kadar çıkması dikkat çekti. Üreticiler, aradaki fiyat farkının giderilmesi için çözüm bekliyor.

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Hatay'da bu yıl mandalina üretiminde yüksek verim elde edilmesine rağmen üreticiler beklediği kazancı sağlayamadı.

Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından rekoltenin yükseldiği kentte ağaçlar meyveyle doldu. Ancak kilogramı bahçede 2 TL'ye kadar gerileyen mandalina, alıcı bulamayınca dalında kalmaya başladı.

Ürün yükünü taşıyamayan ağaçların dalları desteklerle ayakta tutulurken, üreticiler düşük fiyatlar ve yetersiz talep nedeniyle hasat yapmakta zorlanıyor.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, son iki yılda yürütülen ekolojik mücadele sayesinde mandalina kalitesinin yükseldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal ilaç yerine tuzak yönteminin kullanıldığını aktaran Kamacı, üreticilerin de bu yönteme yöneldiğini söyledi.

BAHÇEDE 2 TL, BÜYÜKŞEHİRLERDE 90 TL

Mandalinanın bahçeden yaklaşık 2 TL'ye çıktığını, büyükşehirlerde ise 90 TL'ye kadar satıldığını belirten Kamacı, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının giderilmesini istedi.

Kamacı, "İstanbul'a gittiğinizde mandalinanın 90 TL'den satıldığını görüyorsunuz. Bu fiyat makasının makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Yakın illerde mandalinanın 50 TL civarında, Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde ise 90 TL seviyelerinde satıldığını görüyoruz. Üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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ÜRETİCİ İŞÇİ YEVMİYESİNİ BİLE KARŞILAYAMIYOR

Hasat maliyetlerinin de çiftçiyi zorladığını belirten Kamacı, bir işçinin yevmiyesini karşılayabilmesi için yaklaşık bir ton mandalina toplaması gerektiğini söyledi.

Ürünlerin elle ve makasla toplanmasının zorluğuna dikkat çeken Kamacı, "Çiftçi gerçekten mağdur. Ancak ürün dalında bırakılırsa gelecek yılın verimi de olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle üretici, cebinden para koymak zorunda kalsa bile ürününü toplatmaya çalışıyor" dedi.

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"BEN DİLENCİ DEĞİLİM" DİYEREK TALEBİNİ AÇIKLADI

Üreticiler için doğrudan maddi destek istemediğini vurgulayan Kamacı, bölgedeki tarım ürünlerinin işlenerek katma değer kazanabileceği bir üretim alanının tahsis edilmesini istedi.

Kamacı, talebini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben devletten ve yerel yöneticilerden doğrudan maddi destek istemiyorum. Ben dilenci değilim. İsteğim, bu ürünleri katma değerli hale getirebileceğimiz bir üretim alanının bize tahsis edilmesi. Burada yetiştirilen yalnızca mandalinayı değil, bölgedeki diğer tarım ürünlerini de işleyerek Türkiye'ye ve dünyaya satabiliriz."

Devletin üreticiden mandalina satın alarak okullara dağıtması gibi uygulamaların da değerlendirilebileceğini belirten Kamacı, böylece piyasadaki fiyat dengesinin değişebileceğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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