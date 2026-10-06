Mücevherat pazarında laboratuvar üretimi taşların yaygınlaşması, fiyat mağduriyetlerini beraberinde getirdi.

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Sektör temsilcisi Yiğit Akgün, maliyeti hızla düşen yapay taşların yüksek kâr marjlarıyla doğal pırlantaya yakın fiyatlardan satıldığına dikkati çekerek “Üç yıl önce karat fiyatı 1.800 dolar olan laboratuvar taşları bugün 50 dolara kadar geriledi. Ancak karatı 50 dolar olan bu taştan üretilen bir tektaş yüzüğün 1.000 dolara satıldığı örneklerle karşılaşıyoruz. Üretim arttıkça bu fiyatlar daha da düşecek” uyarısında bulundu.

Değerli taş alırken dikkat! 50 dolarlık pırlanta 1.000 dolara satılıyor

Rusya, Fransa, Belçika ve Hindistan gibi ülkelerde ‘sentetik’ veya ‘yapay’ olarak tanımlanıp karat yerine gramla satılan laboratuvar taşları, milyarlarca yılda oluşan doğal pırlantanın aksine birkaç haftada üretiliyor.

Laboratuvar üretimi taşlar, kimyasal ve optik olarak doğal pırlantayla bire bir aynı olduğu için gözle veya standart kuyumcu ekipmanlarıyla ayırt etmek mümkün olmuyor. Standart kalem dedektörler de iki taşı ayırt edemiyor; kesin sonuç ancak gelişmiş UV analiz cihazlarıyla alınabiliyor.

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Tüketicilerin mağdur olmaması için en güvenli yolun uluslararası sertifikaları kontrol etmek olduğunu belirten uzmanlar, güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Laboratuvar üretimi taşların sertifikasında büyük harflerle “Laboratory-Grown”, “Synthetic” veya “Man-Made” ibareleri yer alıyor. Sertifikalı taşların kemer kısmında ise mikroskobik lazerle “LAB GROWN” ibaresi ve sertifika numarası bulunuyor. Bu yazı da ancak büyüteçler veya mikroskop altında görülebiliyor.

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