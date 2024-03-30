Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Deterjan devine soruşturma açılmıştı! Karar verildi

Deterjan devine soruşturma açılmıştı! Karar verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deterjan devine soruşturma açılmıştı! Karar verildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada uzlaşma sonucu ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurumu internet sitesinde ABC Deterjan'a yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

KANUN İHLALİNİ KABUL ETTİ

Açıklamaya göre; tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.

UZLAŞMAYA VARILDI

Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Promosyon yarışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncellendi - EkonomiPromosyon yarışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncellendi42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev! Bunca imkana rağmen çalışacak çoban bulamıyorlar - EkonomiBunca imkana rağmen çalışacak çoban bulamıyorlarBakan Bayraktar güzel haberi verdi: 218 personel alacak - EkonomiBakan Bayraktar güzel haberi verdi: 218 personel alacakBu hafta en çok altın kazandırdı - EkonomiBu hafta en çok altın kazandırdıBayramda harcamalar patlama yapacak! 50-60 milyar TL ciro bekleniyor - EkonomiBayramda harcamalar patlama yapacakGözler pazarteside! İşte seçim sonrası dolar ve TL senaryoları… - Ekonomiİşte seçim sonrası dolar ve TL senaryoları…HGS alt limit ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak - EkonomiHGS ücretlerine zamBaşvuran alıyor, çoğu bilinmiyor! Devlet ihtiyacı olan ailenin yanı başında - EkonomiDevlet ihtiyacı olan ailenin yanı başındaBakan Özhaseki projeyi değerlendirdi: 'Sıfır Atık' ile 185 milyar cepte - Ekonomi'Sıfır Atık' ile 185 milyar cepteEmekliye zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi - EkonomiEmekliye zam yapılacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...