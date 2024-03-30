Deterjan devine soruşturma açılmıştı! Karar verildi

Rekabet Kurulu, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada uzlaşma sonucu ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurumu internet sitesinde ABC Deterjan'a yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

KANUN İHLALİNİ KABUL ETTİ

Açıklamaya göre; tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.

UZLAŞMAYA VARILDI

Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.