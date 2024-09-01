Dev 'enerji üssü' Türkiye yolunda! 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

Türkiye'nin enerji filosu gücüne güç katacak. Temmuz ayının sonlarında Singapur'dan yola çıkan yeni üye 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve yaklaşık 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak. Masada ise ismi için 3 öneri var.

Temmuz ayının son günlerinde Singapur'dan yola çıkan ve Türkiye'nin enerji filosunun yeni üretim üssü olması beklenen platform, Atlas Okyanusu'nda Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Bu ayın ortalarında Akdeniz'e giriş yapması beklenen platformun ay sonunda ise Türkiye'de olması bekleniyor.

ADETA YÜZEN BİR SANAYİ TESİSİ

Sabah'ın haberine göre; platform Marmara'daki bir tersanede bakım işleminden geçecek ve ardından Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gönderilecek. Yüzen bir sanayi tesisi niteliğindeki deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak kadar doğal gaz üretimi yapılacak.

Platformun uzunluğunun 298,45 metre, genişliğinin ise 56 metre olduğu bildirildi. Maksimum gaz işletme kapasitesi 10.5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca çalışmaya devam edecek.

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GAZI DENİZDE İŞLEYECEK

Karadeniz'deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndan hâlihazırda günlük 6 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Bu platformla üretim Faz-2 hedefi olarak belirlenen 20 milyon metreküpe kadar yükseltilecek. Bu toplam üretim değeri ile de 10 milyon haneye yetecek kadar gaz üretimine geçilmiş olacak.

PLATFORMUN ADI NE OLACAK?

Türkiye yeni platform ile ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke olacak. Platforma yönelik isim önerileri de şimdiden oluşmaya başlarken, Cumhuriyetin 100'üncü yaşını doldurması sebebiyle platforma Cumhuriyet adının verilebileceği ya da Gazi veya Ertuğrul isimlerinin gemiye verilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han olmak üzere 4 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis olmak üzere de 2 adet sismik araştırma gemisi bulunuyor.

GEMİ EMSALLERİNİN EN ÖZELİ

Yüzer üretim platformu Türkiye'nin denizlerdeki arama, sondaj ve üretim filosuna katacağı 7'nci gemi olmanın yanı sıra özellikleri ile de emsallerinin en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Geminin özellikleri şu şekilde: