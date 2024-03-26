Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti

İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçen asansör firmasından kötü haber geldi. Ayda yüzlerce adet otel, iş hanı, hastane, apartman asansörlerine hizmet veren firma iflas bayrağını çekti.

İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçen asansör firmasından kötü haber geldi. Ayda 780 adet otel, iş hanı, hastane, apartman asansörlerine hizmet veren firma iflas bayrağını çekti.

Bugüne kadar çok sayıda şirketle kamu kurumuna asansör üreten ve bakım yapan Ekol Asansörleri firması iflas etti. İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçen firma ayda 780 adet otel, iş hanı, hastane, apartman asansörlerine hizmet veriyordu.

NE OLMUŞTU?

Firmanın son zamanlarda mali zorluklarla karşı karşıya kaldığı biliniyordu. Şirketin iflas süreci, alacaklıların başvuruları ve ardından yapılan haciz işlemleriyle başladı. Yapılan incelemelerde, şirketin borçlarını karşılayacak kadar nakit veya taşınır mal bulunmadığı ve şirket varlıkları üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu tespit edildi.

Bu durum üzerine, alacaklılardan biri olan Sami Tulum’un mahkemeye başvurusuyla iflas süreci hız kazandı ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Bu karar, resmi ilanlar yayınlanan Basın İlan Kurumu web sitesinde de duyuruldu.

DİĞER FİRMALAR İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE

Ekol Asansörleri, özellikle İzmir ve Ege Bölgesi’nde birçok kamu kuruluşu ve inşaat şirketi ile çalışmalar yapmış ve bu kuruluşlar tarafından referans gösterilmiş bir firmaydı.

Şirketin iflası, bu kuruluşlar için de ciddi bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliğinde olup, mali disiplin ve sürdürülebilir iş modellerinin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.