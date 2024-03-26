Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti

Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti

Ekonomi Haberleri

İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçen asansör firmasından kötü haber geldi. Ayda yüzlerce adet otel, iş hanı, hastane, apartman asansörlerine hizmet veren firma iflas bayrağını çekti.

İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçen asansör firmasından kötü haber geldi. Ayda 780 adet otel, iş hanı, hastane, apartman asansörlerine hizmet veren firma iflas bayrağını çekti.

Bugüne kadar çok sayıda şirketle kamu kurumuna asansör üreten ve bakım yapan Ekol Asansörleri firması iflas etti. İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçen firma ayda 780 adet otel, iş hanı, hastane, apartman asansörlerine hizmet veriyordu.

NE OLMUŞTU?

Firmanın son zamanlarda mali zorluklarla karşı karşıya kaldığı biliniyordu. Şirketin iflas süreci, alacaklıların başvuruları ve ardından yapılan haciz işlemleriyle başladı. Yapılan incelemelerde, şirketin borçlarını karşılayacak kadar nakit veya taşınır mal bulunmadığı ve şirket varlıkları üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu tespit edildi.

Bu durum üzerine, alacaklılardan biri olan Sami Tulum’un mahkemeye başvurusuyla iflas süreci hız kazandı ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Bu karar, resmi ilanlar yayınlanan Basın İlan Kurumu web sitesinde de duyuruldu.

DİĞER FİRMALAR İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE

Ekol Asansörleri, özellikle İzmir ve Ege Bölgesi’nde birçok kamu kuruluşu ve inşaat şirketi ile çalışmalar yapmış ve bu kuruluşlar tarafından referans gösterilmiş bir firmaydı.

Şirketin iflası, bu kuruluşlar için de ciddi bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliğinde olup, mali disiplin ve sürdürülebilir iş modellerinin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı - EkonomiANKA III gücüne güç kattı!İflas eden Türk tekstil devi, 7 bin liraya satıldı - Ekonomiİflas eden Türk tekstil devi, sudan ucuza satıldıFabrika gibi okul! İki aylık ciro 11 milyon lira - Ekonomiİki aylık ciro 11 milyon liraİstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İşte iki aylık rakam - Ekonomiİstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İşte iki aylık rakamMisyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçti - EkonomiMisyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçtiSony, Nike, Levi's... ve daha niceleri! ABD'li devler binlerce kişiyi işsiz bıraktı - EkonomiDünya devleri binlerce kişiyi işsiz bıraktıKiralarda 4 yıl sonra ilk! Enflasyonun altına indi - EkonomiKiralarda 4 yıl sonra ilkBitcoin’de yeni zirve hesapları! O seviye aşılırsa… - EkonomiBitcoin’de yeni zirve hesapları! O seviye aşılırsa…Schengen sorunu artarak devam ediyor! Gözler TİM'de - EkonomiSchengen sorunu artarak devam ediyor! Gözler TİM'deKAP'a bildirdiler! Yeni aracı kurum için start verildi - EkonomiKAP'a bildirdiler! Yeni aracı kurum için start verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...