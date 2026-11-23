Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldığı hibeyle ekipmanlarını yenileyen Kırklareli Lüleburgaz'daki un fabrikası, günlük üretimini 150 tondan 300 tona çıkardı. Üretiminin yüzde 40'ını Küba, Malezya ve BAE gibi 7 ülkeye ihraç eden işletme, yeni teşviklerle kapasitesini daha da artırmayı ve elektrik giderlerini düşürmek için güneş ya da rüzgar enerjisi yatırımı yapmayı hedefliyor.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren 30 yıllık un fabrikası, devlet desteğiyle gerçekleştirdiği yatırımla üretim kapasitesini ikiye katladı.

150 TONDAN 300 TONA

Eskitaşlı köyünde 1996 yılında kurulan firma, artan talepleri karşılamak ve ihracat pazarını genişletmek amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu. Sağlanan hibe desteğiyle makine ve ekipmanlarını yenileyen işletme, günlük 150 ton olan üretim kapasitesini 300 tona yükseltti.

7 ÜLKEYE İHRACAT

Üretilen unun yüzde 40'ını ihraç eden firma, Küba, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye ürün gönderiyor. Fabrika ortaklarından Ali Mehmet Erdem, Kırklareli'ne 1995 yılında buğday tedariki amacıyla geldiklerini, bir yıl sonra da un fabrikası yatırımı yaptıklarını söyledi.

Devletin hibesiyle üretim kapasitesini ikiye katladı, 7 ülkeye un ihraç ediyor

"DEVLET DESTEĞİ OLMASA YATIRIMA GİREMEYİZ"

Başlangıçta günlük 150 ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiklerini belirten Erdem, artan talepler üzerine kapasite artırımı kararı aldıklarını ifade etti. Devlet desteğinin yatırımı hayata geçirmelerinde önemli rol oynadığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Devlet desteği olmasa biz yatırıma giremeyiz. Devlet desteği, ihtiyaç duyduğumuz yatırımları gerçekleştirmemizde bize büyük rahatlık sağlıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de desteklerin devam edeceğini düşünüyoruz."

Üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erdem, yeni destek programlarından yararlanarak tesiste iyileştirme çalışmaları yapmayı planladıklarını belirtti. Erdem, gelecek dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı hedeflediklerini, güneş veya rüzgar enerjisi kullanarak fabrikanın elektrik giderlerini en aza indirmek amacıyla proje çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Lüleburgaz Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSILüleburgaz

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