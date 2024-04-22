Devletten tam 5 milyar 195 milyon liralık ödeme! Ücretsiz doğalgaz hizmeti devam edecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldığını açıkladı. Öte yandan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz hizmeti, 1 Mayıs 2024’e kadar devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in vatandaşlara ücretsiz dağıtılan doğal gazın miktarına ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

TAMAMINI DEVLET KARŞILADI

Bayraktar, Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk tüketim faturalarının tamamının devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

5 MİLYAR 195 MİLYON 769 BİN 876 TL ÖDENDİ

Bayraktar, yazılı soru önergesinde şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar indirime esas 4 milyar 448 milyon 705 bin 628 metreküp doğal gaz için Bakanlığımız bütçesinden 5 milyar 195 milyon 769 bin 876 TL sistem kullanım bedeli ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte ülkemizde konut, sanayi, elektrik santralleri ve diğer sektörlerin doğal gaz tüketimi çeşitli ülkelerden ithal edilen doğal gaz ile Karadeniz Sakarya Gaz sahasından üretilen yerli doğal gazın birlikte iletim sistemine verilmesiyle karşılanmaktadır.

İTHAL DOĞALGAZ İLE KARIŞIK

Bu kapsamda, doğal gaz iletim sisteminde gerek Karadeniz Sakarya Gaz sahasından üretilen gerek çeşitli ülkelerden ithal edilen doğal gaz karışık halde bulunmakta olup, ücretsiz dağıtılan doğal gazın içerisindeki yerli doğal gaz miktarı ayrıca tespite konu edilmemektedir."

NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Uygulama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için kullanılan doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu.