Türkiye'nin çay ihracatı ilk çeyrekte 8,5 milyon doları aştı

Türkiye'den bu yılın ilk 3 ayında yapılan çay ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artarak 8 milyon 555 bin 356 dolara yükseldi. Türkiye'de yetiştirilen çay, yılın 3 ayında 96 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

3 AYDA 1828 TON

Türk çayının geçen senenin ilk çeyreğinde 1465 ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde 1828 tona ulaştı. Türk çayına en çok talep ise Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi.

BELÇİKA'YA İHRACAT'TA YÜZDE 44 ARTIŞ

Ocak-mart döneminde Belçika'ya 896 ton karşılığı 3 milyon 835 bin 925 dolarlık çay ihraç edildi. Bu ülkeye ihracat, 666 ton karşılığı 2 milyon 669 bin 447 dolar kazanılan 2023'ün aynı dönemine göre miktarda yüzde 35, değerde yüzde 44 arttı.

ABD PEŞİNDE

Belçika'yı 929 bin 185 dolarla Birleşik Krallık, 780 bin 522 dolarla ABD izledi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Liberya, Moritanya, Hırvatistan, Kamerun, Gabon, Polonya,Tunus, Mısır, Güney Sudan, Dubai, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Küba, Cibuti, Angola ve Gamboçya'ya da bu dönem çay satıldı.