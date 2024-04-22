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Alerjisi olanlar, 23-25 Nisan tarihlerine dikkat! Havalar ısındı, yoğun polen salınımı başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alerjisi olanlar, 23-25 Nisan tarihlerine dikkat! Havalar ısındı, yoğun polen salınımı başladı

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Havaların erken ısınmasıyla birlikte polen mevsimi de başladı. Özellikle hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi etkileri olan polenler, alerjisi olanların korkulu rüyası. Hava Forum, polene alerjisi olanların dikkat etmesi gereken tarihleri duyurdu.

Türkiye'de küresel ısınmanın etkisiyle birlikte anbean mevsim değişiklikleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta fırtına ve yağmurla boğuşan yurdun dört bir yanında, bu hafta sıcaklık normalin üzerinde seyrediyor. Baharın gelişiyle birlikte alerjisi olanlara uyarılar peş peşe geldi.

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ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

Hava Forum, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polene alerjisi olanları şöyle uyardı:

"Yoğun bir polen atağı ile karşı karşıyayız. Ege'den giriş yapacak. Hem Afrika tozu hem polen salınımı 23-25 Nisan arası özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da alerjisi olanları zorlayacak."

POLEN ALERJİSİNDEN NASIL KORUNULUR

Uzmanlar, polen alerjisi olanların özellikle sabah-öğle saatlerinde ve kuru-rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmamaları gerektiğini söylüyor. Ayrıca polen alerjisi olanların dışarıya çıkarken maske ve gözlük takmaları önemle tavsiye ediliyor.

Alerjisi olanlar, 23-25 Nisan tarihlerine dikkat! Havalar ısındı, yoğun polen salınımı başladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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