Dikkat çeken para girişi! Bitcoin 2 haftanın zirvesinde

Dolar endeksindeki zayıflık, alternatif enstrümanların öne çıkması ve küresel risk iştahında son günlerde yaşanan artıştan destek bulan BTC fiyatı 108.800 dolarla son iki haftanın zirvesini test etti. Geçen hafta 2 milyar 215 milyon dolarlık para girişi yaşanan BTC’de, 106.800 dolar destek ve 110 bin 500 dolar direnç olarak gösteriliyor. Dikkatler bu hafta ABD harcama tasarısına ve istihdam verilerine çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para birimi Bitcoin yeni haftanın ilk işlem gününde 108 bin 800 doları test etti. Bu fiyatlama, 16 Haziran sonrası en yüksek seviyeye de işaret etti. Son iki haftanın zirvesine yönelen BTC fiyatı; dolar endeksindeki zayıflık, alternatif enstrümanların öne çıkması ve küresel risk iştahında son günlerde yaşanan artıştan destek buluyor. BTC’de sabah saatlerinde ise 108 bin 400 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

PARA GİRİŞİ ARTIYOR

Bitcoin’de geçen hafta dikkat çeken bir para girişi de gözlemlendi. ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla geçen hafta 2 milyar 215 milyon dolarlık BTC alımı gerçekleşti. Son haftaların en yüksek para girişine işaret eden bu alımlar, aynı zamanda İsrail-İran ateşkesi ve ABD’li teknoloji hisselerinin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde gerçekleşti.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, BTC’de 22 Mayıs’ta test edilen 112 bin dolar zirvesinin ardından kısa vadeli düşüş trendinin öne çıktığını belirterek, “108.800 dolar seviyesi aynı zamanda bu düşüş trendinin de direnci konumuna bulunuyor. Bu direncin aşılması halinde BTC’de ivmelenme hızlanabilir. Bu durumda 110 bin 500 dolar seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir” şeklinde konuşuyor.

BTC’de 108.800 direncinin aşılamaması ve yeniden düşüş halinde ise 106.800 doların ilk destek olarak öne çıkabileceği aktarılıyor.

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'MADENCİLİK' YAVAŞLIYOR MU?

Öte yandan yılın en sıcak aylarının yaşandığı döneme girilirken, madencilik faaliyetlerinde de soğutma maliyetlerinin arttığı ve BTC balinalarının bu dönemlerde satışa yönelebileceği ifade ediliyor. Bu arada son günlerde madencilik faaliyetlerinde yavaşlama yaşandığı ve bunun “İran’a yönelik operasyonlarda BTC madencilik tesislerinin de hedef alınmasından kaynaklanabileceği” belirtiliyor.

DİKKATLER ABD'DE

Kripto piyasalarda da bu hafta dikkatler ABD’ye çevrildi. ABD’nin harcama tasarının 4 Temmuz’dan önce yasalaşması için Cumhuriyetçilerin baskısı artıyor. Öte yandan ABD’den bu hafta gelecek mayıs ayı istihdam verileri de FED’in para politikası ve doların seyri açısından önemli olduğu için takip ediliyor.