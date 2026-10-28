TÜİK, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracat yüzde 15,3, ithalat ise yüzde 5,6 artarken, dış ticaret açığı ise yüzde 25,8 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar, ithalat %5,6 artarak 31 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolar, ithalat %5,3 artarak 281 milyar 919 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Eylül ayında %10,5 artarak 21 milyar 167 milyon dolardan, 23 milyar 385 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %6,7 artarak 22 milyar 430 milyon dolardan, 23 milyar 926 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Eylül ayında 541 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,5 artarak 47 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,7 oldu.

Dış ticaret açığı eylülde yüzde 25,8 azaldı

DIŞ TİCARET AÇIĞI EYLÜLDE %25,8 AZALDI

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,8 azalarak 6 milyar 957 milyon dolardan, 5 milyar 163 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Eylül ayında %76,4 iken, 2026 Eylül ayında %83,4’e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE %5,7 ARTTI

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %5,7 artarak 67 milyar 163 milyon dolardan, 70 milyar 967 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Eylül döneminde %74,9 iken, 2026 yılının aynı döneminde %74,8’e geriledi.

EYLÜL AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Eylül ayında imalat sanayinin payı %93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,2 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

EYLÜL AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Eylül ayında ara mallarının payı %69,9, sermaye mallarının payı %15,4 ve tüketim mallarının payı %14,6 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı %71,0, sermaye mallarının payı %14,1 ve tüketim mallarının payı %14,5 oldu.

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EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 46 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 913 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 442 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 186 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 128 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7’sini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 89 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 798 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 309 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 446 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,3’ünü oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin’den yapılan ithalat 5 milyar 264 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 246 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 848 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 776 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 136 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,4’ünü oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 41 milyar 319 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 27 milyar 956 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 20 milyar 317 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 147 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 313 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,2’sini oluşturdu.

Dış ticaret açığı eylülde yüzde 25,8 azaldı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1, ithalat %2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %15,6, ithalat %5,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,1’dir. Ocak-Eylül döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8’dir. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7’dir.

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,0’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7’dir. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,3’tür. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,1’dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Eylül ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artarak 23 milyar 506 milyon dolar, ithalat %3,0 artarak 28 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı %29,2 azalarak 7 milyar 552 milyon dolardan, 5 milyar 347 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Eylül ayında %73,0 iken, 2026 Eylül ayında %81,5’e yükseldi.

İHRACAT OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 192.1 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 artarak 192 milyar 105 milyon dolar, ithalat %5,5 artarak 264 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %5,3 artarak 68 milyar 893 milyon dolardan, 72 milyar 571 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Eylül döneminde %72,5 iken, 2026 yılının aynı döneminde %72,6’ya yükseldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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