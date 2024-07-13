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Doğalgazda uzun dönem kontratlar yenileniyor! İran ve Rusya ile müzakereler sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğalgazda uzun dönem kontratlar yenileniyor! İran ve Rusya ile müzakereler sürüyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, doğalgaz için İran ve Rusya ile kontrat yenileme müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye’nin doğalgaz alışverişinde diğer ülkelerle yapılan uzun dönem kontratları yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Konuya dair TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye’nin yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tüketen bir ülke olduğunu söyledi.

Böyle bir doğalgaz tüketimini uzun dönem kontratsız yönetmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Şatıroğlu, bu doğrultuda kontrat yenilenmeleriyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Uzun dönemli kontratlar yapmaya devam edeceklerini açıklayan Şatıroğlu “2001 yılında imzalanan İran anlaşması 2026 Temmuzda dolacak, şu an görüşüyoruz. Rusya’nın uzun dönem kontratı 2025 Aralık ayında dolmak üzere, bununla ilgili müzakereleri yürütüyoruz. Yine Azerilerle yaptığımız kısa dönemli bir anlaşmayla 2030’a kadar sözleşmemizi uzattık” dedi. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile ülkemize 16 milyar metreküp boru gazı kapasitesi olduğunu kaydeden Şatıroğlu, bunun 10 milyarını Azerbaycanlı SOCAR şirketinin Avrupa’ya taşıdığını ifade ederek “6 milyar metreküpünü biz Eskişehir’den ithal ediyoruz. Bu anlaşma da 2033’e kadar devam edecek” diye konuştu.

%19’UNU DEPOLAYACAĞIZ

Öte yandan, Türkiye’nin şu anda tükettiği yıllık gazın yüzde 12’sini depolayacak kapasiteye sahip olduğunu aktaran Şatıroğlu “Bu kapasitemizi inşallah 2027 sonuna geldiğimizde 5,8 milyar metreküpten 9,6 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Bu kapasitemizi o tarihlerde 55-56 milyar metreküp gaz tüketirken, bunun yaklaşık yüzde 18-19’unu depolar hâle gelmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

GAZ İTHALATI %7 AZALACAK

Türkiye’nin yerli ve millî doğalgaz üretim tesisi olan Filyos’tan şu ana kadar günlük 5,1 milyon metreküp gaz tedarik edildiğini hatırlatan Şatıroğlu “Sene sonuna kadar da günlük 10 milyon metreküp yerli gazımızı şebekeye basmak hedefindeyiz. Bu 10 milyon metreküp gazın yıllık karşılığı yaklaşık 3,5 milyar metreküp gaz. 3,5 milyar gaz da yüzde 7 oranında bir ithalatın öne geçmek demek” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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