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Haberler > Ekonomi > Dolar, TL karşısında sert düşecek! ABD'li Fargo'dan çarpıcı tahmin

Dolar, TL karşısında sert düşecek! ABD'li Fargo'dan çarpıcı tahmin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolar, TL karşısında sert düşecek! ABD&#039;li Fargo&#039;dan çarpıcı tahmin

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli banka Wells Fargo, Dolar/TL için çarpıcı tahminde bulundu. Türk Lirası'nın yıl sonunda dolar karşında değerleneceğini öngören Fargo, Dolar/TL'nin 30 liranın altına ineceğini belirtti.

Yerel seçimlerin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçen Dolar/TL için ABD merkezli banka Wells Fargo'dan dikkat çeken tahmin geldi. Fargo yaptığı değerlendirmede doların çok sert düşeceğini öngördü.

TÜRK LIRASI DOLARIN KARŞISINDA DEĞER KAZANACAK

Fargo yayımladığı son raporda, doların Türkiye'deki sıkı para politikaları ve siyasi istikrar karşısında gerileceğini belirtti. ABD merkezli bankaların Türk lirasıyla ilgili beklentileriyle çelişen Fargo, Türkiye'nin döviz sorunlarının en kötülerinin geçmişte kaldığına inandığını belirtiyor.

TÜRK EKONOMİSİNE ÖVGÜ

Merkez Bankası’nın para politikasına dikkat çeken Wells Fargo’nun analizinde, “Merkez Bankası sıkılaştırma döngüsünün başlangıcından bugüne kadar piyasa katılımcıları Türk varlıklarına olumlu tepki verdiler. Bu süreçte Türkiye’nin risk primi de hızlı bir şekilde düştü. Yerel seçimler öncesinde bir belirsizlik vardı ve bu belirsizlikten dolayı Türkiye’de iç piyasada dolara yönelme davranışı görüldü. Ancak geçmiş yerel seçimlerde yaşanan ekonomik savrulma koşulları bu yerel seçim sonrasında gözlemlenmedi.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR/TL 1 YIL SONRA 30 TL'NİN ALTINA İNECEK

Türk lirası için en kötü senaryonun geride kaldığını ve dolar kurunun 2024 yılında zirve fiyatı gördüğünü belirten Fargo, TL'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren güçleneceğine belirtti. Liranın güçlenişinin 2025 başlarına kadar devam edeceğini belirten Fargo, Dolar/TL'nin bir yıl sonra yani 2025'in ortalarında 30 liranın altına ineceğini öngördü.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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