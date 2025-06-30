Dolar ve Euro haftaya nasıl başlıyor?

Piyasalar hareketli bir haftaya giriyor. 30 Haziran 2025 dolar fiyatı 39,89 TL’den ve euro fiyatı 46,77 TL’den haftaya başlıyor. Döviz kurlarında “yatay” eğilim öne çıkıyor. İçeride haziran enflasyonu ve dışarıda ABD tarım dışı istihdam haftanın en önemli verileri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Piyasalarda yeni haftada fiyatlamalara da etki edebilecek önemli iç ve dış gelişmeler ile veri akışı takip edilecek. Haziran ayının son işlem günü başlarken, döviz kurlarında yatay bir eğilim öne çıkıyor. 30 Haziran 2025 dolar fiyatı 39,89 TL’den ve euro fiyatı da 46,77 TL’den haftaya başlangıç yapıyor. Gecelik TL faiz oranı ise son kapanışını %46,69 seviyesinden yaptı.

İŞSİZLİK VE İHRACAT

Haftanın ajandasına bakıldığında; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün mayıs ayı iş gücü istatistikleri açıklanacak. Önceki ay işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 8,6 olmuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Temmuz'da haziran ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Mayısta 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılmıştı.

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İSO İMALAT PMI BELLİ OLUYOR

Öte yandan bu hafta 1 Temmuz’da, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye İmalat PMI verisi de duyurulacak. PMI mayısta 47,3 seviyesinden 47,2 seviyesine kara gerilemiş ve yılın en düşük seviyesini görmüştü. Büyümenin öncü göstergesi olarak da öne çıkan bu veri, Mart 2024’ten bu yana 50 eşik değerin altında seyrediyor.

EN ÖNEMLİ VERİ ENFLASYON

3 Temmuz’da ise TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon rakamları duyurulacak. Böylece, 6 aylık enflasyon rakamları da belli olacak. TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 1,53 ve yıllık bazda yüzde 35,41 artış kaydetmişti. Haziranda ayık enflasyonun %1,5-%1,6 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda da odak noktası ABD’den gelecek haziran istihdam rakamları olacak. Çarşamba günü özel sektör ve perşembe günü tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Bu veriler FED’in fazi politikası için kritik görülüyor.

Bu arada ABD’de harcama tasarısının da bu hafta yasalaşması için Cumhuriyetçilerin çabaları devam ediyor.