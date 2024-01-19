Dolar yükseldi, altın toparlandı! 19 Ocak piyasalarda son durum

19 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 09:43

Dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş sürüyor. Dolar , euro da 33 TL bandını zorluyor. Altın ise ABD'den gelen verilerle düştüğü seviyelerden toparlanmaya çalışıyor. ABD tahvil faizleri ve perakende verileri altın fiyatlarında hızlı bir düşüşe neden oldu. Uzmanlar bu düşüşlerin 'alım fırsatı' olabileceğini belirtirken, fiyatlar dün yükselişe geçti.

DOLAR KÜRESELDEN DESTEK BULDU

Dolar/TL düşük hacimli işlemlerde 12 Ocak'ta 30,40'a kadar yükseldikten sonra haftayı 30,10 civarında tamamladı. Dün yükselişe geçerek 30,14 seviyesinde işlem gören kur, bu sabah güne 30,19 TL seviyesinde zirveden başladı.

Küresel piyasalarda dolar, uluslararası kurumların Türkiye değerlendirmeleri, ABD'de tahvil piyasalarında yatırımcı ağırlığının satış tarafına geçmesi, Kızıldeniz, Gazze ve Ukrayna'da devam eden çatışmalardan etkileniyor. Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 55 seviyesine inmesi nedeniyle doların küreselde değerlendiği belirtiliyor.

Yurtiçinde ise saat 10.00'da açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri bekleniyor.

Dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3'de bulunuyor.

EURODA SINIRLI YÜKSELİŞ

Euro tarafında ise sınırlı yükseliş var. Çarşamba günü 32,70 seviyesinden yukarı yönlü harekete başlayan euro, dün 32,80 seviyesinden kapandı. Yeni güne de değer artışıyla başlayan euro/TL şu anda 32,89 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına ve Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 13-14 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ve 3 temel politika faizini sabit tutması kararı alınan para politikası toplantısı tutanakları açıklandı.

Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin düşen enflasyona rağmen sıkı duruşun sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu.

ALTIN FİYATLARI TOPARLANIYOR

ABD perakende verileri ve tahvil getirilerindeki gelişmeler nedeniyle 15 Ocak'ta 2 bin 55 dolardan düşen ons altın, dün 2 bin 6 dolar seviyesinden toparlandı. Yüzde 0,8 oranında değer kazanan ons altın 2 bin 22 dolardan günü kapatırken, yeni güne yatay seyirle başladı.

Gram altın ise dolardaki yükseliş nedeniyle daha istikrarlı bir fiyat hareketine sahipti. Dün ons altındaki düşüşe rağmen, dolardan destek bularak bin 949 seviyesinde yatay hareketini sürdüren gram altın, yeni güne bin 961 TL'den başladı.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını 3 bin 348 TL ve 13 bin 778 TL'den işlem görürken, gümüş fiyatı yükselişini korudu. Dün 21,80 TL'den işlem gören gümüş, yeni güne 22,03 TL'den başladı.

BITCOIN DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Kripto para piyasaları tarafında ise dün Spot borsa yatırım fonu (ETF) beklentilerinin gerçeklemesinin ardından güçlenen kâr satışlarının etkisiyle düşüyor. Dün 40 bin 683 dolar ile yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, günü yüzde 4,4 azalışla 40 bin 841 dolardan tamamladı. Şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 41 bin 200 dolardan alıcı buluyor.

Spot Bitcoin ETF kararından en fazla faydalanan kripto para olarak görülen Ethereum ise dün sabahi 2 bin 542 dolar seviyesinin altında 2 bin 466 dolardan alıcı buluyor.

BRENT PETROLDE KIZILDENİZ DALGALANMASI

Orta Doğu'da ise tansiyon yüksek kalmaya devam ederken, dün gece Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Jeopolitik risklerin canlı kalması emtia fiyatlarında da oynaklığa sebep olurken, dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 yükselişle 78,6 dolara çıktı.

İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.