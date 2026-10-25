İznik Gölü ve Uludağ manzarasını aynı anda sunan Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi yoğun ilgi görüyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük kentten insanların gelip arsa satın aldığı mahallenin manzarası dikkat çekiyor. İstanbul'a sadece 2 saat uzaklıkta olan bölgede arazilerin dönümü 1 milyon liradan satılıyor.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi, hem İznik Gölü'nü hem de Uludağ'ı aynı anda gören eşsiz konumu, temiz havası ve panoramik manzarasıyla son dönemde şehirden uzaklaşmak isteyenlerden büyük ilgi görüyor.

Yaklaşık 700 rakımlı mahalle; sağ tarafında İznik Gölü ve Orhangazi, sol tarafında Yenişehir Ovası ile havaalanı, karşısında ise Uludağ manzarasına ev sahipliği yapıyor.

Dönümü 1 milyon TL! Metropollerden gelip satın alıyorlar: Eşsiz manzarası ile ilgi odağı oldu

Stratejik konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde dikkati çeken bölge, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların radarında yer alıyor.

Göl manzaralı arazilerin dönümü 1 milyon liradan satılıyor.

Dönümü 1 milyon TL! Metropollerden gelip satın alıyorlar: Eşsiz manzarası ile ilgi odağı oldu

METROPOLLERDEN YOĞUN TALEP VAR

Bölgedeki arazi hareketliliğine ilişkin köyün en yüksek noktası olan Bayır Tepesi'nde (Şahin Tepesi) değerlendirmelerde bulunan Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Hasan Açar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropol şehirlerden çok sayıda kişinin köye gelerek arazi edindiğini söyledi.

Dönümü 1 milyon TL! Metropollerden gelip satın alıyorlar: Eşsiz manzarası ile ilgi odağı oldu

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan mahalleye gelen vatandaşların arazilerine konteyner koyarak bahçe yaptıklarını belirten Açar, sadace arazisi olan ailelerin ise hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirdiğini, piknik yapıp döndüğünü ifade etti.

Açar, İznik Gölü'ne bakan arazilerin dönüm fiyatının 1 milyon liradan başladığını, Yenişehir Havaalanı tarafını gören bölgelerde ise biraz daha düşük bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğunu aktardı.

Dönümü 1 milyon TL! Metropollerden gelip satın alıyorlar: Eşsiz manzarası ile ilgi odağı oldu

MADEN ŞİRKETİNE ÇEVRE UYARISI

Mahallelerinin doğal güzelliklerine vurgu yapan Muhtar Hasan Açar, bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin çevreye verdiği zarara da dikkati çekti.

Yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak köyün ve çevrenin zarar görmemesi gerektiğini dile getiren Açar, maden firmasının ayrıştırma tesisleri ve çevrede yol açtığı olumsuzluklara karşı bir an önce gerekli önlemleri almasını talep ettiklerini kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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