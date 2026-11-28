Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, dönüm fiyatının 100 milyon liraya ulaştığı arazilerde hayvan yemi için üretim yapıyor. 100 dönüm yer kiralayan ve toplam değeri 5 ila 10 milyar lirayı bulan kiralık arazilerde tahıl üreten besici, "Milyonluk arazilerde üretim yapıyoruz, herkes gelip bakıyor, ilgi çekiyor. Hayvanlara yem satın almaktansa kendim ekip maliyeti düşürmeye çalışıyorum." dedi.

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Konut projelerinin yoğunlaştığı ve arsa fiyatlarının çevre mahallelere kıyasla yüksek seyrettiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüm arazi kiralayan Ahmet Koçer, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını bu bölgedeki üretimle karşılıyor. 23 Nisan Mahallesi'ne yakın, konut projelerinin yürütüldüğü noktalarda arazi fiyatları dönüm başına 100 milyon liraya kadar çıkıyor. Söz konusu mahallede kiraladığı arazilerde üretim yapan Koçer, traktörüyle tarlayı hazırladı. Milyonlarca liralık lüks konutların arasında kalan tarım alanlarını işleyen Koçer, ekimini yapıp yaz aylarında hasat edecek ve hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayacak.

Dönümü 100 milyon! Milyarlık arsaları tarlaya dönüştürdü, gören şaşırıp kalıyor

"MİLYONLUK ARAZİLERDE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, bölgedeki kendi tarlalarının yanı sıra 23 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı 100 dönümlük alanda münavebeli (dönüşümlü) tarım yaptığını belirtti. Geçen yıl arpa ektiği tarlalara bu yıl buğday ektiğini anlatan Koçer, hasat edilen ürünün tamamını kendi çiftliğindeki hayvanlar için değerlendirdiğini ifade etti.

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Şehrin en değerli bölgelerinden birinde tarım yapmasının çevredeki vatandaşların dikkatini çektiğini dile getiren Koçer, "Şimdi buraya hayvanlara yem için buğday ekeceğiz. Samanını, buğdayını, tanesini yani her şeyini kullanıyoruz. Buğdayları koyunlara kırma olarak, yem olarak veriyoruz. Geçen sene arpaydı, bir sene öyle bir sene öyle değiştiriyoruz. Burası şimdi çok değerli bir arsa aslında. Bu bölgede 100 dönüm kadar kirayla ektiğim yer var. Herkes de merak ediyor burada değerli arazide tahıl üretiyor olmamış. Milyonluk arazilerde üretim yapıyoruz, herkes gelip bakıyor, ilgi çekiyor." dedi.

Dönümü 100 milyon! Milyarlık arsaları tarlaya dönüştürdü, gören şaşırıp kalıyor

"MALİYETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Koçer, "Başköy'de kendi tarlalarım da var ancak hayvanlara yem satın almaktansa kendim ekip maliyeti düşürmeye çalışıyorum. Yemi dışarıdan alsan daha pahalıya gelecek. Herhangi bir ticaret amaçlı değil, kendi hayvanımıza yiyecek çıksın diye ekiyoruz." diye konuştu.

Dönümü 100 milyon! Milyarlık arsaları tarlaya dönüştürdü, gören şaşırıp kalıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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