Düşüşler sınırlı, gözler yukarıda! Altın fiyatında rekor için geri sayım

Altında son dakika! 10 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2506 TL ve ons altın fiyatı 2368 dolardan yeni güne başlıyor. FED Başkanından dün gelen mesajlar beklentileri değiştirmedi. Eylülde ilk faiz indirimi ‘büyük ihtimalle’ geliyor. Pozitif öngörülerle birlikte gram altında 2500 TL üzerinde ‘kalıcılık’ ve yeni zirve hesapları yapılıyor. Yarın açıklanacak ABD TÜFE verilerinin de destek vermesi halinde, gramda yeni rekor seviyeler görülebilir!

Yükseliş başladı mı? Dolarda bekleyenler, bu getiriye hazır olun!

Yükseliş başladı mı? Dolarda bekleyenler, bu getiriye hazır olun!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Gram altın fiyatlarında zirveye yakın fiyatlama eğilimi devam ediyor. Kurlarda sınırlı artış ve ons altının belli seviyelerde tutunması, gram altının, 2500 TL üzerinde yer edinme çabalarına destek veriyor. Son 3 aydır yatay bir bantta hareket eden gram altın, mayısta 2536 TL ile rekor kırmıştı. Bugünkü fiyatlamalar, zirve seviyelerin sadece %1 gerisinde konumlanıyor.

10 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 10 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2506 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2498-2538 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 138 TL, yarım altın 8 bin 268 TL ve tam altın da 16 bin 485 TL’den satılıyor.

10 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2368 dolardan devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) 105,00 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30’un üzerinde tutunuyor. Doların gücüne dair işaretler “stabil” seyrederken; ons altının dünkü işlemlerde, 2350 dolar desteğini koruması önemli görülüyor.

POWELL’DAN AÇIKLAMALAR

ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde dün sunum yapan FED Başkanı Powell’dan, sürpriz bir açıklama gelmedi. Powell, enflasyonda %2’lik hedefe ulaşmak için faizlerin bir süre daha yüksek kalacağının işaretlerini verdi. Piyasalarda, eylül ve aralık olmak üzere iki faiz indirimi fiyatlaması devam ediyor.

‘GÜVERCİN’ MESAJLAR

Öte yandan Powell’ın; ABD ekonomisinde yavaşlama ve işgücü piyasasında da gevşeme görüldüğünü belirtmesi, faiz indirimlerine yönelik “güvercin” beklentileri de destekledi. Eylülde %73 ihtimalle indirim fiyatlanırken, ABD’de altın fonlarına mayısın ardından haziranda da giriş gerçekleştiği görüldü.

ALTIN 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Altın için haftanın en kritik verisi, yarın ABD’de açıklanacak haziran TÜFE rakamları olacak. Enflasyonda düşüş eğiliminin devamı halinde altın fiyatlarında da yükselişin destek bulabileceği belirtiliyor. Bu durumda ons altında 2390 dolar direncine doğru hareketlilik ve gram altında da yeni rekor seviyelerin test edilmesi bekleniyor.