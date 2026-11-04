Türkiye, ekimde 25,9 milyar dolarlık ihracatla bütün zamanların en yüksek ekim ayı rakamına ulaştı. Dış ticaret açığı da yüzde 11,4 azaldı.

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Türkiye’nin ihracatı ekimde 2025’in aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25 milyar 885 milyon dolara, ithalat yüzde 3,4 yükselerek 32 milyar 584 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı da yüzde 11,4 azalışla, 6 milyar 699 milyon dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ise ihracat yüzde 5,5 artarak 236 milyar 837 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 yükselişle 314 milyar 503 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 3,9 yükselişle, 77 milyar 666 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 74 milyon dolarla Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise 4 milyar 414 milyon dolarla Çin oldu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki bereketli dönemin ekimde de sürdüğünü belirterek, “En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. 103 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatına ulaşmış bulunuyoruz. İkinci önemli başarı 2026 Ocak-Ekim dönemi rekoru. O da 236,8 milyar dolara yükselmiştir. Üçüncü rekor son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekoru. Geçen ay 2025 Ekim’e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimizi 3,5 milyar dolar aştık” dedi.

Ekim, Cumhuriyet tarihinin en iyi üçüncü ayı... İhracatta 25,9 milyar $’lık rekor

Yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının 127,4 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Bolat, “Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi aşmış bulunuyoruz” diye konuştu.

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“Ekimde yıllık bazda ihracat yüzde 8,1 artarken ithalat yüzde 3,4 ile sınırlı kaldı” diyen Bolat, şöyle konuştu:

"Dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda net 863 milyon dolar azaldı. Geçen yılı 92,2 milyar dolar dış ticaret açığıyla kapatmıştık. Bu sene Körfez’deki savaşa ve enerji fiyatlarında 10 milyar dolarlık fazla ithalat yapmamıza rağmen dış ticaret açığımız 95,1 milyar dolarda…"

Ekim, Cumhuriyet tarihinin en iyi üçüncü ayı... İhracatta 25,9 milyar $’lık rekor

DEĞER ARTIYOR, MİKTAR DÜŞÜYOR!

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, miktar olarak ihracatta ekimde 1,7, 10 ayda yüzde 2,1 ekside olduklarını belirterek, “Sorunun temelinde rakip ülkelerle enflasyon ve maliyet artışında ayrışmamız yatıyor. İşte bu ayrışma rekabet yarışında bizi geriye düşürüyor. Ekimde 13 sektörümüzün ihracatı artarken, 13’ünde düşüş oldu. Otomotiv 4 milyar 32 milyon dolarla liderliğini sürdürdü. Böylece ilk kez bir sektörümüz aylık ihracatta 4 milyar dolar sınırını geçmeyi başardı” dedi.

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Döviz dönüşüm desteğinde ise sıkıntıların artarak devam ettiğini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

Ekim, Cumhuriyet tarihinin en iyi üçüncü ayı... İhracatta 25,9 milyar $’lık rekor

"Biz, enflasyonla kur arasındaki farkı biraz olsun azaltması için yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin artırılmasını bekliyorduk. Ancak sonuç hiç de beklediğimiz gibi olmadı. Hem bürokrasi arttı hem de birçok firma için fiilî destek oranı yüzde 1’in bile altına geriledi. Merkez Bankasından mevcut durumu bir an önce gözden geçirmesini en azından eski uygulamaya dönmesini talep ediyoruz"

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