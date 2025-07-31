Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler

Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Fırıncılar Odası, yapılan ekmek zammı ile beraber kentte 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 240 gram olan ekmeğin 200 grama düşürülerek aynı fiyat olan 15 liradan satılacağını açıkladı.

Bursa'da ekmek fiyatı 15 lirada sabit kalırken, ocak ayında 240 grama çıkan ekmek yeniden 200 grama düşürüldü.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak 2025 tarihinde ekmek fiyatlarına yüzde 25 zamla birlikte daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmeği 240 gram olarak 15 liradan satmaya başladı.

Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler - 1. Resim

FİYAT SABİT GRAMAJ DÜŞÜRÜLDÜ 

Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren fiyat yine 15 lira olarak kalacağı belirtilirken, 240 gram olan ekmek 200 grama düşürüldü.

Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler - 2. Resim

Buna göre 200 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 35 lira, 600 gram köy ekmeği ve Trabzon ekmeği 50 lira, roll ekmek 6 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 30 liradan satılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Justin Timberlake kimdir, hastalığı ne? İstanbul konseri sonrası sosyal medyayı sallayan paylaşım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Peynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar! Kiminin adı "Taşkın Kral", kiminin ise "Yayla Çiçeği" - EkonomiPeynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar!Vergi dışı kaynaklardan 54 milyar TL! Hazine'nin normal geliri belli oldu - EkonomiVergi dışı kaynaklardan 54 milyar TL!BİST 100'de zirve yolculuğu! Borsa temmuzda yüzde 8 yükseldi - EkonomiBorsa temmuzda yüzde 8 yükseldiAkıllara durgunluk veren olay! Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı - EkonomiBayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadıBakan Uraloğlu sözünü İznik'te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor - EkonomiBakan söz vermişti! Dev yatırım için ilk adım atılıyor1.7 milyon dekarlık alana ekilmişti, hasat başladı! 440 bin ton ürün alınacak - EkonomiHasat başladı! 440 bin ton ürün alınacak
Sonraki Haber Yükleniyor...