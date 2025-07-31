Ekmeğe gizli zam! Fiyatı sabit bırakıp gramajı düşürdüler
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa Fırıncılar Odası, yapılan ekmek zammı ile beraber kentte 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 240 gram olan ekmeğin 200 grama düşürülerek aynı fiyat olan 15 liradan satılacağını açıkladı.
Bursa'da ekmek fiyatı 15 lirada sabit kalırken, ocak ayında 240 grama çıkan ekmek yeniden 200 grama düşürüldü.
Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak 2025 tarihinde ekmek fiyatlarına yüzde 25 zamla birlikte daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmeği 240 gram olarak 15 liradan satmaya başladı.
FİYAT SABİT GRAMAJ DÜŞÜRÜLDÜ
Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren fiyat yine 15 lira olarak kalacağı belirtilirken, 240 gram olan ekmek 200 grama düşürüldü.
Buna göre 200 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 35 lira, 600 gram köy ekmeği ve Trabzon ekmeği 50 lira, roll ekmek 6 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 30 liradan satılacak.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru