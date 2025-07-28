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Haberler > Ekonomi > Somunu 7,5 TL'den satıyorlar! Kadın istihdamı arttı

Somunu 7,5 TL'den satıyorlar! Kadın istihdamı arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Somunu 7,5 TL&#039;den satıyorlar! Kadın istihdamı arttı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarsus Belediyesi, kadınlara büfe işletme imkânı sağlayarak hem istihdamı artırıyor hem de uygun fiyatlı ekmekle temel gıdaya erişimi kolaylaştırıyor. Uygulama şu anda 10 mahallede sürüyor, kısa sürede 17 mahalleye yayılması hedefleniyor.

Tarsus Belediyesinden kadın istihdamına yönelik önemli bir adım geldi.

Belediyeye ait üretim tesislerinde günlük olarak üretilen ekmekler, kentin çeşitli mahallelerinde kurulan büfeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Büfelerin işletmesi ise doğrudan kadınlara teslim edilerek ekonomik gelir sağlamaları destekleniyor.

Somunu 7,5 TL'den satıyorlar! Kadın istihdamı arttı - 1. Resim

EKMEĞİN SOMUNU 7,5 TL

Şu anda Barbaros, Şahin, Ergenekon, Yeşil Mahalle, Öğretmenler, Yarbay Şemşettin, Fevzi Çakmak, Yenice, Eski Ömerli ve Akşemşettin mahallelerinde hizmet veren toplam 10 büfede, 220 gramlık tam buğday, çavdar, somun ve roll çeşitleri sadece 7,5 TL’den satılıyor. Uygulamanın yakın zamanda 17 mahalleye ulaşması hedefleniyor.

Somunu 7,5 TL'den satıyorlar! Kadın istihdamı arttı - 2. Resim

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın toplumcu belediyecilik vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen proje, hem temel gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesine katkı sunuyor.

Somunu 7,5 TL'den satıyorlar! Kadın istihdamı arttı - 3. Resim

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kadınların emeğiyle hem sofralara destek veriyoruz hem de dayanışmayı esas alan bir üretim modeli kuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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