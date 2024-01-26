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    • Ekonomistlerden tepki çekmişti! Wells Fargo dolar/TL tahmininin gerekçesini açıkladı

    ABD'li banka Wells Fargo, dolar/TL’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, fakat ikinci çeyrekte 30,50 seviyesine geri döneceği ve dördüncü çeyrekte 29,50'ye ineceği tahmininde bulundu. Ekonomistlerden bankanın tahminine tepkiler gelmesi üzerine, Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Bennenbroek konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ekonomistlerden tepki çekmişti! Wells Fargo dolar/TL tahmininin gerekçesini açıkladı
    Wells Fargo, Dolar/TL, Dolar, Tahmin, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Bennenbroek, 2024 Uluslararası Ekonomik Görünüm raporlarında dolar/TL'ye ilişkin tahminlerde bulunmuştu. Banka, 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, fakat ikinci çeyrekte 30,50 seviyesine geri döneceği ve dördüncü çeyrekte 29,50'ye ineceğini öne sürmüştü. Tahminin Türkiye'de çok sayıda ekonomistin tepkisini çekmesi üzerine bankanın üst düzey ekonomisti konuyla ilgili açıklama yaptı.

    TL'YE GENEL İNANÇ YÜKSEK DEĞİL

    Ekonomi'den Emircan Yaman'a konuşan Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Bennenbroek, tahminin TCMB'nin geleneksel politikalara devam edeceği varsayımı altında geçerli olduğunun altını çizdi.

    Ekonomistlerden tepki çekmişti! Wells Fargo dolar/TL tahmininin gerekçesini açıkladı

    Bennebroek, "Ayrıca, raporda bu yeni TL görüşüne olan genel inancın yüksek olmadığını ve politika zemininin değişmesi halinde TL'nin yeniden değer kaybedebileceğini de belirtmiştik" dedi.

    "GENÇ ÇOCUKLARI ANALİST DİYE ALIYORLAR"

    Türkiye'de ekonomistler Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine tepki göstermişti.

    Konuyla ilgili paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Bu tip bankalara genç çocukları analist diye alıyorlar. Onlar da daha önce hiç görmedikleri ülkeler hakkında analiz yapıyor. Dediklerinin olması durumunda 2024 sonunda TL bugüne göre yüzde 45-50 daha değerli olur. Türkiye’nin İhracatçısı da göçer. Halbuki ihracat Türkiye için çok önemli. Allah akıl fikir versin bu analiste" ifadesini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Wells FargoDolar/TLDolarTahmin
    Haberler > Ekonomi > Ekonomistlerden tepki çekmişti! Wells Fargo dolar/TL tahmininin gerekçesini açıkladı
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