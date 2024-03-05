Elon Musk'ı geride bıraktı! Dünyanın en zengin ismi bir kez daha Jeff Bezos oldu

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri sıralamasında Elon Musk’ı geçerek zirveye oturdu. Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.

Dünyanın en zengin ismi bir kez daha değişti. Bloomberg’ün ‘Milyarderler Endeksi’ne göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolar net servetle dünyanın en zenginleri sıralamasında birinci sıraya oturdu. İkinci sırada ise 198 milyar dolar net servetiyle Elon Musk var.

1 YILDA 23,4 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.

Mayıs 2023’te dünyanın en zengini unvanını elde eden Musk, Aralık 2022’de de bu unvanını kısa süreliğine taşımıştı.

Musk’ı 197 milyar dolarla Bernard Arnault, 179 milyar dolarla Mark Zuckerberg ve 150 milyar dolarla Bill Gates takip ediyor.