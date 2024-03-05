Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Elon Musk'ı geride bıraktı! Dünyanın en zengin ismi bir kez daha Jeff Bezos oldu

Elon Musk'ı geride bıraktı! Dünyanın en zengin ismi bir kez daha Jeff Bezos oldu

Düzenleyen: /
- Güncelleme:
Elon Musk&#039;ı geride bıraktı! Dünyanın en zengin ismi bir kez daha Jeff Bezos oldu
Jeff Bezos, Elon Musk, Haber

Ekonomi Haberleri

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri sıralamasında Elon Musk’ı geçerek zirveye oturdu. Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.

Dünyanın en zengin ismi bir kez daha değişti. Bloomberg’ün ‘Milyarderler Endeksi’ne göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolar net servetle dünyanın en zenginleri sıralamasında birinci sıraya oturdu. İkinci sırada ise 198 milyar dolar net servetiyle Elon Musk var.

1 YILDA 23,4 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.

Mayıs 2023’te dünyanın en zengini unvanını elde eden Musk, Aralık 2022’de de bu unvanını kısa süreliğine taşımıştı.

Musk’ı 197 milyar dolarla Bernard Arnault, 179 milyar dolarla Mark Zuckerberg ve 150 milyar dolarla Bill Gates takip ediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara’da mağaza açılışında izdiham: Gece yarısı sıraya girdiler - EkonomiMağaza açılışında izdiham: Gece yarısı sıraya girdilerBeklenen haber geldi: İstanbulkart'ta yeni dönem başladı - Ekonomiİstanbulkart'ta yeni dönem başladıVize sorunu nasıl çözülür? Masada üç adım var - EkonomiVize sorunu nasıl çözülür?Kar artışları dikkat çekti! İşte enflasyondan güçlü çıkan iki sektör - Ekonomiİşte enflasyondan güçlü çıkan iki sektörKomisyon kuruldu! Maden kazaları için harekete geçildi - EkonomiMaden kazaları için harekete geçildiBakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum: Not artışı sürecek - EkonomiFitch'in Türkiye kararını böyle değerlendirdiFiyat artışları yüzde 195’i buldu! Ramazan öncesi etiket oyunları - EkonomiRamazan öncesi etiket oyunları
Sonraki Haber Yükleniyor...