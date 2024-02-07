Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı" sorusunu cevaplayan Işıkhan, "Emeklinin talebi var, biz bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında milyonlarca emekli ve ev hanımını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. "Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı" sorusuna cevap veren Işıkhan, "Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı" sorusunu cevaplayan Işıkhan, "Emeklinin talebi var, biz bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.

Bağ-Kurluların prim gün sayısının düşürülmesi, ev hanımlarına yönelik emeklilik çalışması gibi birçok önemli konuya değinen Işıkhan, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen 11 il hedef noktamız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. İstihdam bizim için çok önemli, hizmetlerimizi aksatmadık. Çok sayıda faaliyeti depremzede vatandaşlarımız için gerçekleştirdik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTACAK MI?

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik.

Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.

Emekli ikramiyesinin artırılması talebi var, biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz. 2018 yılından bu yana uygulanan bir ödeme aslında. Sosyal devlet olmanın gereği olarak emeklilerimize destek veriyoruz.

EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Tüm emeklilerimiz 2024 ocak ayından itibaren aylıklarını eşitledik. Dün SSK’lı 10 milyon 799 bin 98 emeklimize bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. Toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark tutarı 15 milyar 845 milyon 208 bin 523 TL fark ödemesi yapacağız.

2024 SONUNDA EMEKLİ SAYISI 16.4 MİLYONA ÇIKACAK

EYT’den faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. Başvurular geldikçe bekleyen dosyalar tekrar sisteme entegre edilecektir. Şu an mevcut durumda hak ediş sağlandıktan sonra emeklilerimizi biz sisteme dahil ediyoruz. EYT’den sonra emekli olan 2 milyon vatandaşımızın olduğunu söyledim. Son verilerde 950 bin dolayında EYT’den emekli olan vatandaşımızın da çalışmaya başladığını söyleyebiliriz.

EYT’de bu süreç devam ediyor. Talepler ve başvurular oldukça da bizim beklentimiz 2024 yılı sonunda 16 milyon 400 bine yakın emekli sayısı öngörüyoruz.

EMEKLİLERİN EKONOMİK REFAHI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

22 yıldır emeklilerimiz Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimize en fazla değer veren gruplarımız arasında yer alıyor. Biz de 2024’ü emekliler için özel kılmaya karar verdik, emekliler yılı olarak ilan ettik.

Onların gönlüne biraz daha girmeyi hedefliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Somut projelere dönüştürmemiz gerekiyor. Geçen hafta cuma günü Türkiye Yüzyılı Emektarları Çalıştayı gerçekleştirdik. Orada çok farklı projeler ortaya çıktı. 2 gün sonra Türkiye Emekliler Cemiyetini ziyaret ettik. Orada da aynı şekilde onların görüşlerini, değerlendirmelerini aldık. Bizi çok iyi karşıladılar.

Emekliler yılı kapsamında faaliyetlerimizi 4 boyut çerçevesinde gerçekleştirdik. Ekonomik refah bizim için çok önemli. Çalışma hayatı ile ilgili kültürel miras önemli, bilimsel faaliyetler de gerçekleştireceğiz.

EMEKLİLER İÇİN OFİS KURDUK

Bir sistem kuracağız ve emeklilere sunacağımız tüm hizmet ve faaliyetlerimiz içerisinde dinamik bir altyapı oluşturacağız. Emeklilerle ilgili genel müdürlüğümüzde bir ofis kurduk. Sadece 1 yıl içerisinde değil, daha uzun çalışacağız.

Kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle protokoller yapacağız. Emeklilerimize konaklamadan, ulaşıma, sağlığı, sosyal aktivite, eğitim faaliyetlerine kadar ayrıcalık vereceğiz.

Arka planda yatan hedef şu: Ahde vefa, bu kadar çalışmış emek vermiş, kıymetlerimize bir nebze de olsa ayrıcalık tanımak, yaşam kalitelerini artırmak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK SEÇİM VAADİYDİ, YERİNE GETİRECEĞİZ

Ev kadınlarına prim desteği sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaatleri arasında yer alan bir vaatti. Biz bunu yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu çerçevede OVP kapsamında bunlar söz konusu. Çalışmalarımızı başlattık.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISINININ DÜŞÜRÜLMESİNİ ORTA VADEDE ÇALIŞACAĞIZ

7200 gün sayısına geldiğimizde orta vadede çalışmaya başlayacağımız bir konu. Biz bu sözü de orta vadeli dönemde gündeme getireceğiz. Çalışmalarımıza başladık."