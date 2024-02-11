Emekliler dikkat! Şubat ayında hesaplara geçecek para belli oldu, işte yeni kök maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları 6-7 Şubat tarihlerinde hesaplara yatarken, memur emeklisinin ek zam farkı 26 Ocak'ta hesaplara geçti. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı aylıklarını almasının ardından SGK, e-Devlet'teki kök maaş tablosunu güncelledi. Bunun sonucunda olası emekli aylığı gibi merak edilen detaylar belli oldu. Peki Şubat'ta kim ne kadar maaş alacak? İşte yeni kök maaş tablosu ve emeklilerin hesabına yatacak para...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak ayında altı aylık enflasyon rakamını açıkladı. Yıllık enflasyonun belli olmasıyla emeklilerin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi 2024 Ocak zammında yüzde 37,57 enflasyon zammına hak kazandı.

Ancak memur ve memur emeklileri, 15 puanlık toplu sözleşme zammı nedeniyle ikinci bir zam daha aldı. Böylece memurların artış oranı yüzde 49,25'e çıktı. Bunun sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek zam beklentisi oluştu.

Emeklinin sesini duyan ekonomi yönetimi de memur ile işçi ve esnaf arasında oluşan 11,68 puanlık farkı kapatmak için çalışma başlattı. İlk etapta SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 5 puanlık artışla 42,57’ye yükseltildi. Ancak bu emekliyi tatmin etmedi. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek SSK ve Bağ-Kurluların maaş artışını yüzde 49,25'e yükselmesini sağladı.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞLARINI 15 OCAK'TA ALDI

Memurların zamlı aylıkları 15 Ocak'ta hesaplarına geçti. Sonradan uygulanan ek zam nedeniyle oluşan fark ise 26 Ocak'ta hesaplarına yattı.

SSK ve Bağ-Kur’lular ise Ocak ayında maaşlarını yüzde 37,57’lik zamla aldı. Aradaki 11,68 puanlık zam farkı ise 6-7 Şubat’ta hesaplara geçti.

EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TEN HESAPLANIYOR

Ek zam farklarının yatmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni kök maaşlarını e-Devlet'e ekledi. Yeni kök maaşların eklenmesiyle "Ne kadar emekli maaşı alırım" hizmeti de devreye girdi. Vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden emekli olduklarında alacakları maaş miktarını öğrenebiliyor.

E-DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet'ten emekli maaşı hesaplamayı kolaylıkla yapabilirsiniz.

e-Devlet portalına giriş yapın.

Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazın.

İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama"ya tıklayın.

Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görebilirsiniz.

Emekli maaşınızın hesaplanabilmesi için en az 3600 gün prim ödemiş olmanız gerekiyor.

ŞUBAT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayına girmemiz ile birlikte gözler tekrar SGK'ya çevrildi. Milyonlarca emekli zamlı aylıklarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı.

Tahsis numarasına göre yatan maaşların ne zaman yatacağı da belli oldu. Buna göre, yaklaşık 3,7 milyon memur 15 Şubat’ta zamlı maaşını alacak. 4C'ye tabi memur emeklileri 1-5 Şubat tarihleri arasında yüzde 49,25'lik zamlı maaşlarını almıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 17-28 Şubat tarihleri arasında zamlı emekli aylıklarını hesabında görecek. 4A-SSK emekli maaşı ödeme tarihleri şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda ,

, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşını alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Yüzde 49,25 zamlı maaş ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 860 liraya yükseldi. Bu artış memurlar için önemli bir kazanç anlamına geliyor.

Yapılan zamla en düşük memur emeklisi maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 740 liraya yükseldi.

ORTALAMA MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Zamla birlikte ortalama memur maaşı 25 bin 15 liradan 37 bin 334liraya yükseldi. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 319 lira artmış oldu. Temmuz zammı öncesi ortalama memur maaşı 14 bin lira civarındaydı.

KÖK MAAŞA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da zamlı maaşlarla birlikte 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak.