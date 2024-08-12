Emekliler için yeni dönem başlıyor! Çifte maaş düzenlemesinin detayları belli oldu

OVP kapsamında devreye giren TES ile çalışanların emekli olduklarında çifte maaş almaları sağlanacak. Zorunlu TES'ten tüm çalışanlar faydalanacak, çalışanlar paralarını BES'te olduğu gibi emekli olduklarında ister aylık ister toplu alabilecek.

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Otomatik Katılımlı BES ile devreye giren ikinci emeklilik sistemi OVP kapsamında daha da geliştirildi.

Çalışanlar emekli olduklarında hem SGK’dan hem de TES’ten maaş alarak çift ödeme imkanına kavuşacak.

"EMEKLİLER ÇİFT MAAŞ ALACAK"

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Orta Vadeli Program kapsamında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin devreye alınması bekleniyor. Bu şekilde emekliler de çift maaş almaya hak kazanacaklar. TES alternatif bir emeklilik sistemi olacak ancak SGK’nın yerini almayacak.

BES DEĞİL TES ZORUNLU

Daha önce otomatik katılımlı BES’e geçilmişti ancak BES zorunlu değil. İşveren tarafından zorunlu başlangıçlar yapılıyor, daha sonra çalışanlar isteğe bağlı olarak otomatik katılım sisteminden vazgeçebiliyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yeni işe girenlere zorunlu hale gelecek ve şu anda çalışanlara emeklilik dönemine kadar kademeli bir şekilde uygulanacak.

TES'TE PRİM NASIL?

Tüm çalışanlar bundan yararlanabilecektir. BES çalışmasanız bile prim yatırılan bir sistem. TES’te çalışmayanlara prim yatırılmayacağını düşünüyorum.

BES’te yatırılan tutarları belli bir fonda değerleniyor. BES’te bir zorunluluk yok ancak TES için işveren tarafından zorunlu prim yatırılması suretiyle kişiler ikinci emekliliğe hak kazanabilecekler.

PARA TES'TEKİ HESABA YATIRILACAK

İşverenler her ay sigorta öder gibi çalışan hesabına para aktaracak. SGK’ya herhangi bir alternatif olacağını düşünmüyorum. İşsizlik sigortası fonu ve diğer fonlardan bir miktar azaltım olmalı ki işverenlerin de maliyetleri artmamalıdır. İşverene çok yük vermeden ikincil emeklilik sistemi getirilmelidir.

Burada çalışanın bizzat hesabına para yatırılması durumu olmayacak, çalışanın TES’teki hesabına para yatırılması söz konusu olacak.

Yaş şartı açısından SGK’da 18 yaşından itibaren sigorta primleri sayılabiliyor. TES’te de 18 yaş şartı getirilebilir ancak daha önce işe başlayanların da kendi adlarına yatırılan primlerinin sayılması gerekmektedir. Yaş şartı olmaması gerekiyor.

PARA TOPLU OLARAK ALINABİLECEK

BES’te çalışanlar emekli olduklarında isterlerse toplu, isterlerse de aylık olarak para alabiliyorlar. TES’te de aynen bu şekilde olacaktır. TES’in ikinci bir emeklilik sistemi olacağını, primler düşük yatırılsa bile emeklilere ortalama bir maaş tutarının sunulacağını düşünüyorum. Emeklilerin refahına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.