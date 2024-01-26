Emeklilere maaş farkı ödemesi ne zaman yapılacak? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 42,6'dan yüzde 49,25’e yükseldi. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Emekliler şimdi maaş farkının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Işıkhan, "Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 1 hafta içinde hesaplarda olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranının yüzde 49.25'e yükselmesine ilişkin karar TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Emeklilere maaş farkının ne zaman yatacağı konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi.

EK ZAMLA İLK ADIM ATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı”nda konuşan Bakan Işıkhan, "Emekliler Yılı'na" dair ilk adımı emeklilere yapılan ek zamla atmış olduklarını söyledi.

2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti.

EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."